En Alianza Lima no hay tiempo para lamentos. No pudieron ganarle a UTC en Cajabamba y cerraron con un discreto empate su participación en el Torneo Apertura, con el subcampeonato y viendo celebrar al ‘compadre’ Universitario de Deportes. Sin embargo, el fútbol da revanchas y este miércoles tienen una nueva oportunidad. Dar el golpe ante Gremio de Brasil y eliminarlo de la Copa Sudamericana sería un buen antídoto para sus hinchas, y un importante estímulo para ‘atrapar’ a su último refuerzo: Kevin Serna.

Alianza Lima no cerró todavía su mercado de fichajes. Así lo confirmó el directivo Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú. “Estamos esperando una sorpresa que se pueda concretar, pero me reservo ese tema porque hay mucha especulación en estas etapas de contrataciones. No voy a dar nombres”, aseguró el dirigente.

Estas declaraciones se suman a la que dio hace un par de días Franco Navarro, director deportivo aliancista, quien sí aseguró que el hombre que buscan es Kevin Serna. “A Kevin lo queremos, se trata de un jugador extraordinario que jugó en Alianza Lima y viene de jugar con Fluminense el Mundial de Clubes. No puedo hablar de una posibilidad sin todavía haber hablado ni considerado la opción de incorporarlo, pero nos encantaría tenerlo”, declaró.

De momento, la operación por el colombiano con Fluminense no ha podido avanzar. El cuadro brasileño escuchará ofertas, y uno de los clubes más interesados y competidor de Alianza Lima es Atlético Nacional. El ‘Flu’ desea que el cuadro al que vaya a préstamo pague su salario completo, además de objetivos.

Kevin Serna jugó los dos primeros partidos de Fluminense en el Mundial de Clubes: ante Borussia Dortmund y Ulsan HD. (Foto: AFP)

Eso sí, el propio Jorge Zúñiga también se tomó un momento para felicitar brevemente a Universitario de Deportes por obtener el Torneo Apertura, además de hacer una autocrítica y los motivos del por qué Alianza Lima no pudo conseguir el primer título del año.

“Felicitar al rival (Universitario) porque somos caballeros, y es de gente reconocerlo. Esto es deporte, nada está dicho”, dijo al paso el directivo, quien remarcó que con los refuerzos la cara de Alianza Lima será diferente en el Torneo Clausura.

“No hay que hacer un drama, no es el fin del mundo. Confiamos en la mentalidad del equipo. Ahora vienen refuerzos que nos dan una esperanza especial para esta segunda etapa. Reiterarle a la hincha que no pierda la fe, somos un equipo de fe”, agregó.

Finalmente, reiteró que “esto lo tomamos como una experiencia para saber cómo debemos afrontar el Clausura, que no debemos perder puntos importantes en casa. Hemos tenido un inicio de año complicado con las lesiones, pero no son excusas. Tomamos esto con mucha humildad”.

Sergio Peña firmó por tres años con Alianza Lima. Es uno de los cuatro refuerzos de momento del cuadro blanquiazul. (Foto: Club Alianza Lima)

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Gremio?

Los ‘blanquiazules’ deberán enfrentar a los brasileños este miércoles 16 de julio desde las 7:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva por la ida del repechaje para acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Mientras que la vuelta se dará una semana después, el miércoles 23 en tierras brasileñas, a la misma hora peruana.

