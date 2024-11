¡No te lo puedes perder! Portugal vs. Croacia se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este lunes 18 de noviembre desde el Estadio Poljud por la fecha 6 de la Liga de Naciones 2024. Los ‘Ardientes’ llegan a este partido tras una derrota 1-0 ante Escocia, lo que les impidió asegurar su clasificación a los cuartos de final. Actualmente son segundos del grupo 1 con 7 puntos y buscarán asegurar su pase ante los lusos. La ‘sele’ de Cristiano Ronaldo, por su parte, lidera su grupo con 13 puntos tras una victoria 5-1 sobre Polonia y sigue invicto en el torneo. El encuentro está programado para iniciar a las 2:45 de la tarde (horario en Perú) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de ESPN, Disney Plus y UEFA TV. En México se podrá ver por Sky Sports; mientras que en Estados Unidos mediante la señal de Fox Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Portugal vs Croacia por la jornada 6 de la Liga de Naciones. (Vídeo: @selecaoportugal).