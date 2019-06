¡Estalla Cristiano! El gol de Guedes en el Portugal vs. Holanda que los pone a tiro del título [VIDEO]

Estalla de júbilo Cristiano Ronaldo y el resto de la plantilla lusa. A los 59 minutos del Portugal vs. Holanda , Gonzalo Guedes marcó el 1-0 en la final de la Liga de Naciones. Todos se levantaron de sus asientos, el jugador del Valencia corrió por toda la cancha y hasta el mismo Cristiano Ronaldo festejó lo que puede ser el segundo título de su carrera a nivel de selecciones.



Gonzalo Guedes tomó la pelota, se perfiló y remató con la derecha para vencer la valla de los tulipanes. No hubo reacción de parte de Van Dijk y De Ligt, en lo que un duro golpe para el conjunto de Ronald Koeman, quien no ha tenido ninguna opción de gol en el duelo.



Portugal, con Cristiano Ronaldo en un gran momento, enfrenta a la poderosa y sorprendente Holanda con una de las mejores defensas del mundo. Adelante, Van Dijk y De Ligt fueron los encargados de evitar que el luso haga los goles que los lleven al título. No pudieron contra Guedes en este encuentro.



Los portugueses buscan levantar en el estadio do Dragao el nuevo trofeo creado por la UEFA, como una antesala de la defensa de su corona continental en la Eurocopa de 2020.



