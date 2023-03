Portugal vs. Luxembugo se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 2 del Grupo J en las Eliminatorias por la Eurocopa 2024. El choque se disputará desde la 1:45 p.m. (hora peruana) este domingo 26 de marzo en el Luxemburg Stadium. La contienda tendrá la presencia de Cristiano Ronaldo desde el arranque. La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN, STAR Plus. No te pierdas el minuto a minuto en Depor.

Los portugueses son uno de los equipos más complejos y completos de esta competencia. A pesar de no haber tenido una destacada actuación en la Copa Mundial, pues fueron eliminados en cuartos de final por Marruecos, son un rival de jerarquía teniendo en cuenta que ganaron ya la competencia en 2016.

Con la llegada del nuevo D.T. Roberto Martínez, los lusos sueñan con levantar de nuevo la copa. El dirigente que comandó a Bélgica en la Copa Mundo del año pasado cuenta con la experiencia para potenciar las habilidades del equipo.

En la última clasificatoria a Eurocopa terminaron en el segundo puesto del Grupo B por debajo de Ucrania. Su partido de primera jornada ante Liechtenstein fue una verdadera exhibición de grandeza; se impusieron 4-0 y el capitán, Cristiano Ronaldo, anotó dos golazos que lo traen bien parado para este Luxemburgo vs Portugal.





Portugal vs. Luxemburgo: horarios en el mundo

México: 12:45 horas

12:45 horas Perú: 13:45 horas

13:45 horas Colombia: 13:45 horas

13:45 horas Ecuador: 13:45 horas

13:45 horas Argentina: 15:45 horas

15:45 horas Uruguay: 15:45 horas

15:45 horas Chile: 15:45 horas

15:45 horas España: 19:45 horas

Luxemburgo vs Portugal será la oportunidad histórica de vencer a un rival que los ha hecho pasarla mal en varias ocasiones. En su camino a Qatar 2022, por ejemplo, Portugal también hacia parte del Grupo A en las eliminatorias y fue una de las escuadras que dejó a los luxemburgueses fuera de la cita mundialista.

Una fortaleza de los leones rojos es la habilidad de su director técnico, Luc Holtz, conocedor nato de los procesos de este seleccionado desde sus categorías inferiores. El último intento de Luxemburgo de clasificar a esta competencia se vio frustrado tras quedar en la cuarta posición del Grupo B, debajo de Ucrania y Portugal. En esa ocasión solo logró una victoria sobre ocho partidos disputados.

En esta próxima disputa entre Luxemburgo vs Portugal se espera que este conjunto repita la actuación que tuvo en el encuentro anterior, como visitante, ante Eslovaquia (0-0). Aún así, debe mejorar su efectividad, pues en siete remates no tuvo claridad delante de la portería contraria.





Portugal vs. Luxemburgo: probables alineaciones

Portugal: Rui Patrício; Danilo Pereira, Rúben Dias, Gonçalo Inácio; Raphaël Guerreiro, Bruno Fernandes, João Palhinha, Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo, João Félix.

Rui Patrício; Danilo Pereira, Rúben Dias, Gonçalo Inácio; Raphaël Guerreiro, Bruno Fernandes, João Palhinha, Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo, João Félix. Luxemburgo: Anthony Moris; Lars Gerson, Maxime Chanot, Mica Pinto, Florian Bohnert; Christopher Martins Pereira, Danel Sinani, Leandro Barreiro, Yvandro Borges Sanches; Mathias Olesen, Gerson Rodrigues.





Portugal vs. Luxemburgo: ¿dónde se jugará?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.