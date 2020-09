EN DIRECTO se miden Portugal vs. Suecia EN VIVO y ONLINE en el partido por la segunda jornada de la Liga A en la UEFA Nations League este martes 8 de septiembre desde la 1:45 p.m. (horario peruano) en el Friends Arena. Sigue aquí la transmisión y narración del compromiso por la señal de DirecTV Sports. Mira las principales incidencias del choque por el MINUTO A MINUTO de la web de Depor.com.

El equipo de Fernando Santos, sin Cristiano Ronaldo, inició la defensa del título con una victoria contundente por 4-1 frente a Croacia en casa. El capitán se perdió el duelo anterior por una infección en el pie derecho.

‘CR7’ participó de las últimas sesiones de entrenamiento. Pero ¿estará en condiciones de jugar contra los suecos? El seleccionador comentó cuál es la situación del atacante en la antesala del compromiso.

“Entrenó entre 25 o 30 minutos. Vamos a esperar al entrenamiento para ver cómo responde y después tomaremos la decisión. Si presenta condiciones, la probabilidad de jugar es grande, pero si no, no va a jugar”, declaró en conferencia de prensa.

¿Dónde ver el Portugal vs. Suecia por la UEFA Nations League?

DirecTV Sports es la señal habilitada para ver el partido por la UEFA Nations League que presentará a Portugal esperando la hora del partido para conocer si Cristiano Ronaldo será titular, estará en la banca o, finalmente, quedará fuera de la lista final.

De todos modos, los lusos tienen jugadores para suplir la ausencia de la estrella de Juventus. André Silva, que marcó saliendo del banquillo ante Croacia, o Francisco Trincao, nuevo fichaje del Barcelona.

Por su lado, Suecia buscará recuperarse después de perder contra Francia. El entrenador Janne Andersson aseguró que no contempla hacer modificaciones para hacer un marcaje especial a Cristiano Ronaldo, en caso tenga minutos.

“No hay un plan especial para Ronaldo. Por supuesto que es un jugador imprescindible. Juegue o no juegue, tenemos nuestro sistema de juego y no lo vamos a cambiar. Es un partido importante y sabemos que tenemos que ganar. No podemos pensar en un empate”, declaró.

¿A qué hora se jugará el Portugal vs. Suecia por la UEFA Nations League?

Perú – 1:45 p.m.

México – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

Portugal vs. Suecia: posibles alineaciones

Portugal: Lopes; Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro; Fernandes, Danilo, Moutinho; Cristiano Ronaldo o Diogo Jota, Joao Felix, Bernardo Silva.

Suecia: Olsen; Lustig, Jansson, Lindelof, Bengtsson; Kulusevski, Olsson, Ekdal, Forsberg; Quaison, Berg.

¿Dónde se jugará el Portugal vs. Suecia por la UEFA Nations League?

