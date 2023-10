Continúa el camino hacia el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. En Sudamérica se disputará la cuarta jornada de las Eliminatorias este martes 17 de octubre con encuentros vibrantes como el Ecuador vs. Colombia, que se jugará en Quito. Uruguay vs. Brasil también rompen fuegos en el Estadio Centenario de Montevideo, o el Perú vs. Argentina, en Lima. Entérate todos los detalles y las mejores apuestas en la siguiente nota.

Diez equipos se enfrentan en partidos de todos contra todos. Clasificarán seis al Mundial y uno irá al repechaje. La premisa principal es seguir sumando tres puntos, ya sea de local o visitante. Por esta razón, los resultados pueden traer diversas sorpresas.

En la apertura de la cuarta fecha, Venezuela vs. Chile se enfrentarán. La ‘Vinotinto’, bajo la dirección del entrenador argentino Fernando Batista, afrontará este partido sin la presencia de Mikel Villanueva, Jhon Chancellor y Alejandro Marqués, ausencias destacadas. En este contexto, recibirán a la escuadra chilena, liderada por Eduardo Berizzo, en el Estadio Monumental de Maturín.

Paraguay vs. Bolivia, ambas selecciones urgen de una victoria para seguir sumando y no comprometerse con los últimos lugares de la tabla de posiciones. El duelo se llevará a cabo en el estadio Defensores del Chaco, con la presencia de Daniel Garnero, quien fue designado como el nuevo entrenador de la ‘Albirroja’ después de la salida temprana de Guillermo Barros Schelotto.

El tercer partido tendrá como protagonistas a Ecuador vs. Colombia en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Con Néstor Lorenzo como DT, la selección colombiana busca continuar acumulando puntos, mientras que los ecuatorianos no pueden permitirse perder terreno, considerando que comenzaron el torneo con una penalización de tres puntos debido al caso de Byron Castillo.

Uruguay vs. Brasil, en el estadio Centenario de Montevideo, promete ser otro emocionante duelo. Los charrúas, que previamente se enfrentará a Colombia en la tercera fecha, ganó su primer partido contra Chile, pero luego sufrió una derrota ante Ecuador. En este contexto, es crucial sumar puntos frente a una complicada selección brasileña que se encuentra entre los líderes del torneo.

La cuarta jornada culminará con el enfrentamiento entre Perú vs. Argentina en el Estadio Nacional de Lima. El conjunto dirigido por Juan Reynoso y capitaneado por Paolo Guerrero ha fortalecido su plantilla con la incorporación del lateral peruano-danés Oliver Sonne. En el caso de los argentinos, Paulo Dybala, quien juega en la Roma, se perderá la pugna debido a una lesión que sufrió recientemente.

Partidos Local Empate Visita Casa de apuestas Venezuela vs. Chile 3.25 3.25 2.20 Doradobet Paraguay vs. Bolivia 1.22 5.75 13.00 Doradobet Ecuador vs. Colombia 2.14 3.33 3.33 Doradobet Uruguay vs. Brasil 4.00 3.50 1.88 Doradobet Perú vs. Argentina 6.66 4.20 1.47 Doradobet





