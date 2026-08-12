vs. se midieron en el compromiso correspondiente a la final de la . ¿En qué canales viste la transmisión del partido? ESPN pasó el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. Fútbol Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este miércoles 12 de agosto a las 2:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se jugó en el Red Bull Arena (Salzburgo, Austria).

ESPN vía Disney Plus, DIRECTV, DGO, Claro TV y Movistar TV transmitirá el partido entre PSG vs. Aston Villa. (Video: PSG)
ESPN vía Disney Plus, DIRECTV, DGO, Claro TV y Movistar TV transmitirá el partido entre PSG vs. Aston Villa. (Video: PSG)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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