PSG vs. Bayern Múnich se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía DSports (DIRECTV), DGO, ESPN, Disney Plus y DAZN. Este compromiso, válido por los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025, está programado para el sábado 5 de julio desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Mercedes-Benz Stadium. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

PSG, bajo la dirección técnica de Luis Enrique, se encuentra en uno de los mejores momentos de su historia. Los parisinos ganaron su primera Champions League, con un resultado categórico de 5-0 ante Inter de Milán. En el Mundial de Clubes, también destacan porque en el debut golearon tranquilamente a Atlético de Madrid.

Si bien perdieron con Botafogo (1-0), clasificaron en la primera lugar de la serie B. En octavos de final, vencieron por 4-0 a Inter Miami de Lionel Messi, dejando claro su dominio y la solidez que puede mostrar la plantilla en los momentos más importantes o que se necesita de colectividad.

Bayern Múnich, por su parte, ganó la Bundesliga antes de iniciar la competencia, recuperando el dominio que perdió a manos de Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. En el desarrollo del Mundial de Clubes, arrancaron con un resultado de 10-0 ante Auckland City, dejando claro que son equipo avasallador.

En la segunda presentación vencieron a Bayern Múnich, pero en la fecha final cayeron contra Benfica, situación que los llevó al segundo lugar. Ya en octavos, dejaron en el camino a Flamengo, demostrando también su poderío en las etapas decisiva.

¿En qué canal ver PSG vs. Bayern Múnich?

El compromiso entre PSG vs. Bayern Múnich se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica a través del servicio de DIRECTV, además de su servicio de streaming en la plataforma de DGO. Las otras opciones son ESPN, Disney Plus y DAZN. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

¿A qué hora juegan PSG vs. Bayern Múnich en el Perú?

El encuentro entre PSG vs. Bayern está programado para este sábado 5 de julio desde las 11:00 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 1:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile Bolivia a las 12:00 p.m.; en México a las 10:00 a.m.; y en España a las 6:00 p.m.

