¿Dónde juegan y a qué hora transmiten el Argentina – Australia en vivo? En esta previa podrás conocer todos los detalles que debes considerar para no perderte ninguna incidencia del amistoso FIFA que se juega este jueves 15 de junio desde las 9:00 horas en el Workers Stadium de Pekín, China . Ambos equipos volverán a escribir una nueva historia luego de verse las caras en octavos de final del Mundial Qatar 2022, donde la Albiceleste venció 2-0 con goles de Lionel Messi y Julián Álvarez. A continuación, los canales para ver el enfrentamientos, horarios por país y otros detalles que debes considerar.

Argentina viene de vencer a Panamá (2-0) y Curazao (7-0) en dos encuentros que se realizaron en el país. Por su parte, Australia disputó un amistoso frente a Ecuador, el cual perdió 2-1 como local en el Estadio Docklands. Ambas selecciones vuelven a encontrarse tras el último encuentro por ocavos de final de la última Copa del Mundo. Consulte los canales, horarios y link streaming para poder seguir la cobertura en directo desde Pekín.

Los pronósticos sugieren que el entrenador, Lionel Scaloni, podría alinear un once muy similar al que se impuso a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022, con Messi y Ángel Di María comandando el ataque albiceleste y figuras como Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul o Enzo Fernández en la sala de máquinas.

El duelo ante Australia supondrá una reedición del enfrentamiento que tuvieron el pasado 3 de diciembre por los octavos de final del Mundial, en el que los argentinos se impusieron por 2-1 tras pasar serios apuros en los minutos finales del encuentro.

Link streaming para ver, Argentina – Australia por amistoso FIFA

¿Cómo ver, Argentina – Australia en vivo vía TV Pública?

Para no perderte ninguna incidencia del amistoso fecha FIFA entre Argentina vs. Australia en vivo, puedes seguir la transmisión de TV Pública o Televisión Pública Argentina, que es el canal abierto en toda la región del país local. Si no te encuentras en casa, entonces puedes acceder a www.tvpublica.com.ar desde cualquier dispositivo móvil.

¿Cómo seguir, Argentina – Australia en vivo y online vía TyC Sports?

Para no perderte ninguna incidencia del amistoso fecha FIFA entre Argentina vs. Australia en vivo que se realizará este 23 de marzo a las 20:30 horas local en Buenos Aires, puedes seguir la transmisión de TyC Sports o a su aplicación TyC Play, que es un canal de cable en la región argentina. Si no te encuentras en casa, entonces puedes acceder a TyCSportsPlay.com desde cualquier dispositivo móvil.

¿Cómo mirar en vivo, Argentina – Australia en vivo vía DirecTV Sports?

Para no perderte ninguna incidencia del amistoso fecha FIFA entre Argentina vs. Australia en vivo que se juega en Buenos Aires, puedes seguir la cobertura completa a través de la señal de DirecTV Sports. Aquí debes hacer un pago mensual por suscripción, accediendo a https://www.directvgo.com/ en cualquier dispositivo móvil. Debes poner tus datos y de esta manera podrás disfrutar la fiesta del fútbol.

Plantilla de Lionel Scaloni para la gira de Asia

La nómina de futbolistas cuenta con casi todos los que hicieron historia en Qatar 2022 a excepción de Franco Armani, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Paulo Dybala, Alejandro ‘Papu’ Gómez y Ángel Correa. En el caso de los Martínez y Dybala es por sendas lesiones mientras que el arquero no fue citado porque, según explicó Scaloni, es un gira muy lejos de la Argentina y desgastante para un jugador que está en plena competencia con River.

En contrapartida, sobresalen, más allá de los nombres habituales, las presencias de Alejandro Garnacho y Facundo Bounanotte, quienes se perdieron el Mundial Sub 20 porque sus clubes no los autorizaron a ser parte del combinado nacional. Otras figuras “nuevas” son Walter Benítez, Facundo Medina y Lucas Ocampos.

ARQUEROS : Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal) y Walter Benítez (PSV Eindhoven).

: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal) y Walter Benítez (PSV Eindhoven). DEFENSORES : Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Lens), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) y Marcos Acuña (Sevilla).

: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Lens), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) y Marcos Acuña (Sevilla). MEDIOCAMPISTAS : Leandro Paredes (Juventus), Enzo Fernández (Chelsea), Guido Rodríguez (Betis), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Facundo Buonanotte (Brighton), Giovani Lo Celso (Villarreal) y Lucas Ocampos (Sevilla).

: Leandro Paredes (Juventus), Enzo Fernández (Chelsea), Guido Rodríguez (Betis), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Facundo Buonanotte (Brighton), Giovani Lo Celso (Villarreal) y Lucas Ocampos (Sevilla). DELANTEROS: Ángel Di María (Juventus), Lionel Messi (PSG), Julián Álvarez (Manchester City), Giovanni Simeone (Napoli), Alejandro Garnacho (Manchester City) y Nicolás González (Fiorentina).

¿Cómo formarán Argentina y Australia para el amistoso fecha FIFA?