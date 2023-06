¿Cómo y dónde mirar, Argentina vs Australia en vivo? El Workers Stadium de la ciudad de Pekín será escenario del partido amistoso entre la Albiceleste frente a los Socceroos como preparación para las próximas eliminatorias al Mundial 2026. Se trata de un encuentro descafeinado en lo deportivo, pero que estará marcado por las últimas noticias acerca del futuro profesional de Lionel Messi. La cita será este jueves 15 de junio desde las 9:00 horas de Argentina (21 hrs. local) y aquí te damos a conocer los horarios, canales TV y link streaming para seguir la cobertura en directo.

La Selección Argentina ultima detalles para afrontar los dos amistosos de la gira asiática ante Australia en China, el jueves a las 9, y contra Indonesia en Yakarta, el lunes con horario a confirmar. Este miércoles, desde las 8.30, el equipo comandado por Lionel Scaloni se entrena en el Estadio Olímpico para terminar de despejar las dudas en cuanto a la formación.

Una de las dudas más importantes que tiene Scaloni aparece en la mitad de la cancha: deberá decidir si sigue Enzo Fernández o vuelve a apostar por Leandro Paredes como en los viejos tiempos. Asimismo, el DT no piensa arriesgar a Nicolás Tagliafico y a Alexis Mac Allister, ambos con fatigas musculares producto de las exigencias de una larga temporada, y serían reemplazados por Marcos Acuña y Giovani Lo Celso.

Link streaming para ver, Argentina – Australia en vivo online

Para no perderte ninguna incidencia del amistoso fecha FIFA entre Argentina vs. Australia en vivo, puedes seguir la transmisión de TV Pública o Televisión Pública Argentina, que es el canal abierto en toda la región del país local. Si no te encuentras en casa, entonces puedes acceder a www.tvpublica.com.ar desde cualquier dispositivo móvil.

¿Qué otros canales TV puedes ver el partido Argentina – Australia?

Además, el partido entre Argentina y Australia será televisado por TyC Sports, también por su aplicativo de TyC Sports Play, y por la TV Pública. Se podrán sintonizar las mencionadas señales televisivas a través de plataformas de streaming como DirecTV GO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

¿A qué hora juegan Argentina vs Australia en Pekín?

Argentina: 9 hs.

Brasil: 9 hs.

Uruguay: 9 hs.

Paraguay: 8 hs.

Chile: 8 hs.

Bolivia: 8 hs.

Venezuela: 8 hs.

Ecuador: 7 hs.

Perú: 7 hs.

Colombia: 7 hs.

México: 6 hs.

“Este fue mi último Mundial”

En una conversación con el medio deportivo chino Titan Sports, mantenida poco después de su llegada al país asiático, el astro rosarino afirmó que no participará en la próxima edición de la Copa del Mundo, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

”Este fue mi último Mundial (Qatar 2022). Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no iré al próximo Mundial”, aseguró el capitán albiceleste, quien también anunció la semana pasada su intención de jugar la próxima temporada en el Inter de Miami estadounidense.

Con ese posible ‘adiós’ de Messi en el horizonte, la selección argentina culminó este miércoles su cuarto y último entrenamiento en el Estadio Olímpico de Pekín, ya con la presencia de Julián Álvarez, quien viajó desde Estambul tras conquistar la Liga de Campeones con el Manchester City.

Lionel Messi cargando la Copa del Mundo en 2022 (Foto: AFP).

¿Messi será titular en el amistoso Argentina – Australia?

Lionel Messi, que llegó a China este sábado y que se está entrenando con sus compañeros, jugará solo el partido del jueves ante Australia y luego comenzará vacaciones, por lo que no viajará a Yakarta para el segundo juego ante Indonesia. ¿Por qué? El mejor jugador del mundo viene de una larga temporada en PSG, en la que incluyó nada menos que el campeonato del mundo en Qatar, los amistosos de marzo con la Selección y la reciente resolución de su futuro: será nuevo jugador del Inter de Miami.

Plantilla de Lionel Scaloni para la gira de Asia

La nómina de futbolistas cuenta con casi todos los que hicieron historia en Qatar 2022 a excepción de Franco Armani, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Paulo Dybala, Alejandro ‘Papu’ Gómez y Ángel Correa. En el caso de los Martínez y Dybala es por sendas lesiones mientras que el arquero no fue citado porque, según explicó Scaloni, es un gira muy lejos de la Argentina y desgastante para un jugador que está en plena competencia con River.

En contrapartida, sobresalen, más allá de los nombres habituales, las presencias de Alejandro Garnacho y Facundo Bounanotte, quienes se perdieron el Mundial Sub 20 porque sus clubes no los autorizaron a ser parte del combinado nacional. Otras figuras “nuevas” son Walter Benítez, Facundo Medina y Lucas Ocampos.

ARQUEROS: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal) y Walter Benítez (PSV Eindhoven).

DEFENSORES: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Lens), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) y Marcos Acuña (Sevilla).

MEDIOCAMPISTAS: Leandro Paredes (Juventus), Enzo Fernández (Chelsea), Guido Rodríguez (Betis), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Facundo Buonanotte (Brighton), Giovani Lo Celso (Villarreal) y Lucas Ocampos (Sevilla).

DELANTEROS: Ángel Di María (Juventus), Lionel Messi (PSG), Julián Álvarez (Manchester City), Giovanni Simeone (Napoli), Alejandro Garnacho (Manchester City) y Nicolás González (Fiorentina).

¿Cómo formarán Argentina y Australia para el amistoso fecha FIFA?