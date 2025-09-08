Luego de caer ante El Salvador, los Chapines urgen de una victoria para no perder el paso rumbo a la próxima Copa del Mundo. Guatemala vs. Panamá juegan este este lunes 8 de septiembre desde las 20:30 horas en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, por la segunda jornada del Grupo A de las Eliminatorias CONCACAF al Mundial de la FIFA 2026. Si te encuentras en Estados Unidos, te damos a conocer los canales de TV y dónde ver streaming online el partido en vivo y en directo por cualquier dispositivo móvil.
Dónde ver Guatemala vs. Panamá EN VIVO ONLINE desde Estados Unidos
Si te encuentras en California, Florida, Nueva York, Texas u otro estado de EE.UU., podrás seguir la cobertura en exclusiva y completa del partido entre Guatemala vs. Panamá en vivo online, por la señal oficial de Peacock, Universo, TeleXitos, CBSSN y Fubo Sports. Cabe precisar que el enfrentamiento corresponde a la segunda jornada del grupo A de las Eliminatorias CONCACAF 2026, este lunes 8 de septiembre desde las 6:30 p.m. PT / 7:30 p.m. MT / 8:30 p.m. CT / 9:30 p.m. ET en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Ciudad de Panamá.
A qué hora juega Guatemala vs. Panamá EN VIVO por las Eliminatorias
Estos son los horarios por estado para ver el partido entre Guatemala vs. Panamá por la segunda jornada de las Eliminatorias CONCACAF 2026.
|ZONA HORARIA
|ESTADOS EN EE.UU.
|11:00 P.M. Hora del Este
|Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.
|10:00 P.M. Hora del Centro
|Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama.
|9:00 P.M. Hora de la Montaña
|Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona.
|8:00 P.M. Hora del Pacífico
|Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).