Panamá recibe a Guatemala con el objetivo de sumar tres puntos valiosos en la segunda fecha del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf 2026. El encuentro se disputará el lunes 8 de septiembre, a las 20:30 horas de la Ciudad de Panamá (9:30 p. m. ET / 6:30 p. m. PT) , en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del partido para el público panameño estará a cargo del Canal 9 de TV MAX por señal abierta (GRATIS) y los cableoperadores de Claro TV, Inter Satelital, Sky y Cable Onda.

CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 04/09/2025.- Cobertura oficial de TiGo Sports EN VIVO ONLINE para mirar el partido entre Guatemala y Panamá este lunes 8 de septiembre por la fecha 2 del grupo A de las Eliminatorias Concacaf 2026 desde Ciudad de Panamá. Foto de Facebook de Selección de Guatemala

¿Dónde ver TV MAX EN VIVO, Panamá vs. Guatemala por Eliminatorias Concacaf 2026?

Los partidos de la Selección de Panamá en las Eliminatorias Concacaf 2026 se transmitirán en señal abierta por TVMAX. Podrán verse gratis en casa y, además, estarán disponibles en los principales servicios de cable. A continuación, se incluyen los números de canal según el proveedor.

Canal 9 por señal abierta

Canal 9 de Cable Onda

Canal 194 de Sky

Canal 3083 de Inter Satelital

Canales 2 SD y 132 HD de Claro TV

Guatemala juega ante Panamá por las Eliminatorias Concacaf 2026. (Foto: Twitter)

Horario, TV y cómo ver partido en vivo Panamá vs. Guatemala por las Eliminatorias Concacaf 2026

Día : Lunes 08 de septiembre de 2025

: Lunes 08 de septiembre de 2025 Canal : TV MAX

: TV MAX Hora : 20:30 horas de Ciudad de Panamá

: 20:30 horas de Ciudad de Panamá Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Ciudad de Panamá (Panamá)

¿Cuándo se juega?

Lunes 8 de septiembre de 2025, correspondiente a la segunda jornada de la fase final de las Eliminatorias Concacaf 2026.

¿A qué hora inicia?

20:30 hora local de Panamá; en Estados Unidos (ET) es a las 21:30.

¿Dónde se disputa?

En el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Ciudad de Panamá.

¿Guatemala es local o visita?

Guatemala juega de visita en esta segunda fecha.

¿Habrá transmisión en TV o streaming?

Medios regionales han publicado guías de canales y streaming para seguir el duelo Panamá vs. Guatemala en vivo.

¿Horarios de referencia para Sudamérica y México?

Guías señalan 22:30 (Argentina), 20:30 (Colombia) y 19:30 (México), en concordancia con el horario local de Panamá.

¿Cómo es el formato de esta fase?

12 selecciones en tres grupos de cuatro, todos contra todos a ida y vuelta en septiembre, octubre y noviembre; el primero de cada grupo clasifica directo al Mundial 2026.

¿Hay repechaje?

Sí, los dos mejores segundos van al Play-Off Intercontinental por plazas adicionales.

¿Qué selecciones están en el Grupo A?

Panamá, El Salvador, Guatemala y Surinam, según el sorteo oficial.