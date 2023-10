Para los seguidores del Ajax, enfrentar una caída en la tabla siempre es más desafiante, especialmente cuando el equipo ha sido históricamente uno de los mejores de su país. Actualmente, los de Ámsterdam se encuentran en la penúltima posición de la Eredivisie, luchando contra el descenso. En la presente temporada, la escuadra ha logrado sumar solo 5 puntos de un total de 21 posibles en la liga neerlandesa, sufriendo una derrota ante el Utrecht (4-3) durante el último fin de semana. Esta situación ha desatado una serie de críticas, y uno de los que ha expresado sus opiniones es Rafael Van der Vaart, quien solía ser jugador del club en mención y ahora trabaja como comentarista.

En 2022, el Ajax logró el título de su liga, pero en la temporada actual, experimenta su peor momento. Se ha alejado de la competencia por el campeonato, algo poco común en su historial, y está luchando para asegurar su participación en la próxima edición de la Champions League. No obstante, en este momento, la principal meta es mantenerse en la primera división, una tarea que se ha vuelto tremendamente complicada para ellos.

Al respecto, Rafael Van der Vaart, expresó fuertes críticas acerca de la situación y el rendimiento de los futbolistas del cuadro citado durante su participación en el programa Studio Voetbal: “Simplemente, veo un equipo de mier... con jugadores de mier... Con 115 millones de euros invertidos en fichajes tienes que ser campeón. Hay jugadores que no pueden seguir en el campo. Hay que pensar como un candidato al descenso. Es triste, pero es cierto”,

“El Ajax debería avergonzarse de que Noa Lang y Sergiño Dest jueguen en el PSV. Deberían haberlos contratado, sobre todo cuando se gasta tanto dinero. Ya no eres el Ajax. Tienes que asumir que no eres mejor que el rival. No tienes las cualidades para eso”, agregó.

La última caída liguera marcó el octavo partido consecutivo sin victorias para el Ajax, un acontecimiento sin precedentes en la historia del club. Por su parte, los aficionados expresaron su pesar por este revés, ya que el oponente era el Utrecht, otro cuadro inmerso en la lucha contra el descenso, y los tres puntos eran claves. La situación en Ámsterdam se torna crítica y se demanda una respuesta inmediata tanto de los jugadores como del cuerpo técnico.





Lo que se le viene al Ajax en la Eredivisie y Europa League

Después de su enfrentamiento con Utrecht, el Ajax se tomará un breve descanso de la Eredivisie para concentrarse en la Europa League, donde se enfrentará como visitante al Brighton de Inglaterra, este jueves 26 de octubre, desde las 2:00 de la tarde (hora ecuatoriana y peruana). Este juego es de suma importancia, ya que ambas escuadras todavía tienen chances para avanzar a la segunda ronda del certamen.

Después de este encuentro europeo, el Ajax tendrá que enfrentar a su eterno rival, el poderoso PSV, que actualmente lidera la clasificación con 27 puntos y busca consolidar su buen desempeño en la presente temporada. El enfrentamiento se llevará a cabo el domingo 29 de octubre a las 8:30 de la mañana en el Philips Stadion. Los de Amsterdam está obligado a sumar puntos por su situación crítica en la Liga Eredivisie.





