El 2024 será un año crucial para el Real Madrid en cuanto a delanteros se refiere; no hay margen de negociación al respecto. Endrick, a pesar de sus prometedores destellos y de su esperada llegada el próximo julio, podría no ser la solución inmediata debido al tiempo y la adaptación que podría necesitar. No sería sorprendente si inicia su trayectoria con el Castilla, como anteriormente lo hicieron Vinicius y Rodrygo, y luego se integre al equipo principal. A pesar de las altas esperanzas depositadas en el joven brasileño, no puede cargar con todo el peso por sí solo. En la búsqueda del delantero ideal, dos nombres destacan por encima del resto: Mbappé y Haaland.

En el Santiago Bernabéu, hay una firme determinación: no sacrificarán el futuro del club por alguna de las estrellas, a pesar de que todos los ojos estén puestos en ellos. Aunque ambos se vuelven particularmente atractivos para la siguiente temporada, los merengues tienen claridad que solo uno de ellos vestirá de blanco. Por ahora, esa es la postura, consigna el periodista Sergio López de Vicente de As.

En lo que respecta a Kylian, su contrato expira el 30 de junio viniente, lo que podría permitir su llegada a la capital española sin costo alguno, excepto por una tarifa de incorporación que parece inevitable en cualquier caso. Mientras el jugador no extienda su contrato, al PSG no se le debería desembolsar absolutamente nada, en lo que sería el último año de su acuerdo con los parisinos.

En este contexto, ‘Kiki’ está experimentando cierta irregularidad. Recientemente, puso fin a una racha de cuatro duelos sin anotar y enfrentó fuertes críticas después de la derrota ante el Newcastle en la Champions League. Su escuadra, de hecho, se encuentra actualmente en la tercera posición en la Ligue 1. Ha sido un año tumultuoso para ‘Donatello’, quien ha conseguido nueve goles en diez partidos, algo llamativo en momentos difíciles.

La situación de Haaland ha sido siempre más alejada. Firmó con el Manchester City hasta el 2027. No ha habido ninguna disputa que lo haya acercado a otras oportunidades, y la única opción era pagar una cláusula inasequible. Sin embargo, todo cambia en 2024, cuando se activa una cláusula de entre 180 y 200 millones de euros, pero exclusivamente para conjuntos fuera de la Premier. En otras palabras, por ese precio, el Madrid podría realizar un gran esfuerzo para ficharlo.

Hay que mencionar que Erling también está saliendo de un período complicado, con una sequía goleadora de cuatro juegos y su clasificación para la Euro parece prácticamente inalcanzable. Al igual que Mbappé, sus estadísticas son impresionantes incluso en un momento difícil, habiendo anotado nueve goles en 13 partidos. El Real, a pesar de los años transcurridos y las circunstancias, sigue observándolos y tendrá que tomar cruciales decisiones para asegurar su futuro con uno de ellos.





Real Madrid: lo que se le viene

Luego del empatar 1-1 con el Sevilla por LaLiga, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Real Madrid se medirá ante SC Braga, por la fecha 3 del Grupo C de la UEFA Champions League. Este partido está programado para jugarse el martes 24 de octubre desde las 2:00 de la tarde (hora peruana y colombiana).

En estos momentos, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti se ubica en el primer lugar de su grupo de Liga de Campeones, con 6 puntos en dos fechas disputadas, tres más que su siguiente rival. Cabe resaltar que los otros dos equipos que están son el Napoli de Italia (3) y el Unión Berlín de Alemania, sin unidades.

Posteriormente, los merengues visitarán al FC Barcelona, este sábado 28 de octubre, a las 9:15 de la mañana, hora peruana y colombiana, en la jornada 11 de LaLiga. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Montjuïc y será un partido de vital importancia, ya que los ‘Culés’ y los ‘Blancos’ están separados por solo un punto, por el liderato en la tabla, con la ligera ventaja para los capitalinos.





