Su crecimiento y regularidad en la Bundesliga han sido importantes sobre todo esta temporada. Si bien por contrato debe volver de la cesión al Real Madrid, Achraf Hakimi “lo que quiere es jugar partidos”, por lo que seguir el Borussia Dortmund es una opción que aún está muy fuerte en el futuro del joven lateral. Así lo aseguró su representante, Alejandro Camaño, quien, sin embargo, también reconoció que el jugador no quiere alejarse demasiado tiempo de la ‘Casa Blanca’.

Volver al Madrid

“Tenemos como información que termina la cesión y que se incorporará al Madrid. ¿Qué pasará en el futuro? Achraf lo que quiere es jugar partidos, es el único del Dortmund que ha sido siempre titular. Tenemos que analizar la situación, no hay prisa. Es muy joven, muy bueno, pero hay que jugar partidos”, señaló Camaño en entrevista a ‘El Partido de la Una’, de Onda Madrid.

“Con el Madrid hay un diálogo magnífico y siempre le quieren tener en el radar. Nosotros lo que no queremos es alejarnos demasiado del Madrid. Llegaremos a un acuerdo para lo que sea, pero pensando en jugar en algún momento en lo que para él es el mejor equipo del mundo, el Real Madrid”

Competencia con Carvajal

“A Achraf le ha tocado coincidir con Carvajal, un campeón del mundo, de una calidad impresionante. Por eso consideraron que lo mejor que le podía pasar era formarse, acumular partidos. Achraf ha demostrado ser un jugador distinto. Este año ha hecho partidos extraordinarios y eso le ha dado el premio de que todos los medios se fijen en él. De alguna manera tiene todas las opciones de volver al Madrid sabiendo que allí está uno de los mejores laterales del mundo”.

Contacto con Zidane

“Tiene contrato hasta 2022. La relación con el Madrid es muy profesional, inteligente. No me han dicho nada de renovar, pero cuando me lo digan se planteará. No depende de la situación contractual sino del fútbol. Zidane lo conoce perfectamente, habla con él, tienen una relación magnífica, sus hijos coincidieron con el Castilla... Para Achraf, el Madrid es casa. Lo que pase será en beneficio de todos”.

Participación activa

“En la experiencia de Achraf y Odriozola hay algo en común que es Carvajal. Achraf ha hecho muchas cosas para llegar a donde está, ha trabajado como un loco, con entrenadores personales... Eso no quiere decir que tenga que volver mañana mismo al Real Madrid. Nosotros sabemos que es madridista y lo será toda la vida, pero esperaremos a que tenga una participación activa”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus España: las mascarillas, nueva revolución en el merchandising futbolístico | VIDEO