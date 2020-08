Palabra más que autorizada. Leyenda del Manchester United o Tottenham, y también con gran paso por el Bayer Leverkusen, Dimitar Berbatov llenó de elogios al delantero del Real Madrid Karin Benzema. El búlgaro se refirió al delantero francés como uno de los mejores cinco delanteros del mundo, e incluso lo llegó a comparar con Cristiano Ronaldo.

“Benzema es uno de los cinco mejores delanteros del mundo. Ha tenido la mala suerte de que se le ha comparado con Cristiano Ronaldo demasiado tiempo, pero desde que Cristiano se marchó del Real Madrid, ha podido demostrar lo pedazo de futbolista que es”, inició su reflexión.

“Es que Karim lo tiene todo. Es un brillante goleador y ha recibido piropos increíbles de gente muy cercana al fútbol, que son los que de verdad entienden lo que es bueno y lo que no lo es. Quizá su problema es que no tiene el mismo jefe de prensa que Cristiano Ronaldo, por eso no recibe tantos méritos públicos. Si lo tuviera…”

Continúa el trabajo

Con la mente puesta en la visita a Mánchester, donde el Real Madrid deberá remontar un adverso 1-2 para avanzar a los cuartos de final de la Champions League, la plantilla se ejercitó este miércoles en la ciudad deportiva.

“Los ejercicios de resistencia, ‘sprints’ y explosividad protagonizaron buena parte de la sesión, antes de que los jugadores realizaran trabajo táctico con balón, mientras los porteros se ejercitaban de forma específica. La sesión finalizó con un partido en un campo de dimensiones reducidas”, señaló el Real Madrid en su página web. EFE

Ya hay árbitro

La UEFA dio a conocer este miércoles que el colegiado alemán Felix Brych dirigirá el duelo del Etihah Stadium entre el Real Madrid y Manchester City del viernes 7 de agosto.

Será la décima ocasión que Brych arbitre un partido del Real Madrid en la Liga de Campeones. En los nueve precedentes el conjunto madridista solo encajó una derrota, precisamente en la última ocasión que lo dirigió, el doloroso 1-4 del Ajax en el estadio Santiago Bernabéu que provocó la última eliminación europea en octavos de final.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid vs Manchester City: golazo de Asensio en la práctica del miércoles (05/08/2020)