En su última temporada en Peñarol coincidió con un joven que recién vivía sus primeros partidos como profesional, pero que desde entonces ya dejaba en claro sus condiciones. Diego Forlán ofreció una entrevista para ‘Marca’ en la que habló de varios temas actuales, pero en especial de su compatriota Federico Valverde, quien ‘explotó’ esta temporada en el Real Madrid.

“Tiene condiciones para seguir creciendo. Es un buen chico, buen profesional. No me sorprende nada lo que estoy viendo de él porque ya se veía. Va agarrando confianza, madurez, experiencia y es un jugador que la afición del Madrid disfrutará por muchísimos años”, dijo Forlán en entrevista con ‘Marca’.

Y no se cortó al asegurar que el 'Pajarito’ “puede llegar a ser en el mediocampo lo que está llegando a ser Sergio Ramos como defensa. No me sorprende su eclosión, porque va de acuerdo a la edad. Hoy en día él se va dando cuenta de dónde está y va con la madurez de la vida. Eso lo ayudará mucho, la confianza, madurez, el saber las condiciones que tiene y que está muy bien valorado en el club”.

Diego Forlán jugó su última temporada en Peñarol en el 2015-16. (Foto: Marca)

Sobre el Atlético

Forlán también dio su opinión sobre la temporada del Atlético de Madrid en la Champions League, interrumpida por la pandemia del coronavirus. El exdelantero afirmó que “no porque le haya ganado al Liverpool te voy a decir que el Atlético tiene chance de ser campeón, si tiene más chance porque pasó de fase y porque sacó a un equipo importante de la competición pero no porque le haya ganado tiene más mérito. Para mí siempre lo tuvo por el equipo que tiene”.

El confinamiento

En otro momento también explicó cómo lleva la cuarentena y los trabajos a sus dirigidos del Peñarol. “Estamos enviando trabajo todos los días a los jugadores. Tuvimos una licencia especial que terminó el viernes, entonces les seguimos mandando mensajes, trabajos. Vamos a tener en estos días unas charlas personalizadas con los jugadores, lo único positivo dentro de la situación es que todo estamos igual. Hay que tratar de no perder la condición física para cuando esto se reanude”, aseguró.

