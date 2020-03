Dar inicio al proyecto de los ‘Galácticos’, le costó al Real Madrid tener que dejar ir a otras importantes figuras que habían cargado la pesada mochila de casi 30 años sin títulos en Europa. Uno de esos estelares fue Fernando Redondo, Balón de Oro en 1992, que tuvo que dejar el Bernabéu casi a la fuerza y llegar a Italia, al Ac Milan, a vivir un verdadera pesadilla debido a una lesión.

El exmediocampista ofreció una entrevista para el diario ‘Marca’ en la que contó detalles del calvario que pasó cuando llegó a San Siro, donde jugó su primer partido oficial dos años después de su traspaso.

“Llegué a Italia y el sistema de entrenamiento era diferente, con mucha carga física y mucho trabajo de fuerza. No dije nada, un poco por orgullo, pero estaba muerto muscularmente. Me rompí los cruzados de la rodilla derecha y no pude jugar ni un partido durante dos años. Es decir, fui a Milán y el primer partido lo jugué después de ese tiempo. Fue una locura”, confesó Redondo.

Pero lo más duro, sin dudas, fue la etapa de recuperación, una verdadera tortura. “Me metían en el quirófano, me ponían la pierna hacia arriba y me la vaciaban de sangre con un torniquete. Luego me pasaban fármacos con el riesgo de que si algo de eso se iba al corazón, podía tener un problema”, explicó.

Su salida del Real Madrid

“Florentino se había comprometido durante la campaña electoral a la presidencia a traer a Luis Figo. Su fichaje costaba muchísimo dinero y el Milán daba por mí 18 millones de euros. Era mucho dinero para un jugador de 31 años y me dijeron en el club que iban a aceptarla”, contó.

Y agregó: “Me tocó un poco el amor propio que me quisieran vender. Pero se trataba del Milán y estaba Silvio Berlusconi, que me llamaba casi todos los días para que me fuese con ellos”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Paul Pogba, obligado a quedarse en el Manchester United por el coronavirus