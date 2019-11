Tras un arranque esperanzador, finalmente el futuro de Gareth Bale no está en el Real Madrid. El galés, incluso, aseguró que le emociona más jugar con su selección que con la ‘Casa Blanca’, y muchos hinchas tomaron esa afirmación como la confirmación de sentencia del jugador. El futbolista, además, estuvo cerca de salir rumbo a China a inicios de temporada, pero la operación finalmente se frenó y desde Inglaterra indican que habría sido por la aparición del Manchester United. El club inglés, a última hora, hizo una oferta que involucraba a Paul Pogba, y que recién podría ver luz en la siguiente ventana de traspasos.

De acuerdo al medio ‘The Sun’, desde las oficinas de Old Trafford están planeando reactivar esa oferta para enero, y en la que estarían dispuestos a incluir a Paul Pogba como parte del ‘trueque’. El francés fue pedido expreso de Zidane, y aunque no pudo concretar su fichaje, podría hacerlo ahora que los ‘Diablos Rojos’ están dispuesta a negociar.

“Si Bale no llega al United en este mercado de invierno”, señala el medio, “el Madrid está convencido de que lo hará el próximo verano”. Y va más allá: “Bale estuvo a punto de ser traspasado a la Superliga China el pasado verano, pero finalmente la operación no se hizo, entre otras cosas, porque el Madrid supo del interés del United”, apunta.

Pogba apunta también a Turín

¿Cuáles son las posibilidades de la vuelta de Pogba a Juventus? Tal parece, que si fuera por el jugador, podría pegar la vuelta. En Instagram, el Leonardo Bonucci, capitán de la ‘Vecchia Signora’, publicó con una imagen y Pogba no dudó en enviarle un mensaje en el que le decía “capitán”.

Los rumores se han intensificado luego que ‘Tuttosport’ publicara que el conjunto turinés está preparando una gran oferta de 120 millones de euros por la vuelta de Pogba.

El medio italiano dejó claro que Mario Mandzukic y Emre Can son algunos de los favoritos para salir en enero. Ambos no fueron inscritos en la lista de Champions League, por lo que buscan su salida lo más rápido posible de Juventus.

