Continúan los problemas con Isco. Primero fue con Santiago Solari, luego con los dirigentes del club y ahora con los relacionistas públicos. ¿Qué puede hacerse con el malagueño? A la llegada del Real Madrid a Emiratos Árabes Unidos, el mediocampista no usó corbata al bajar del avión, como sí lo hicieron el resto de sus compañeros. ¿Y ahora? ¿Multa? ¿Conversación?



El exjugador del Real Madrid, Manuel Sanchís, manifestó este lunes que el equipo blanco "no se puede permitir el lujo de deshacerse de un jugador como Isco", el cual espera que recupere su nivel para la eliminatoria de octavos de final de Liga de Campeones contra el Ajax.



"Está claro que no está al mejor nivel", expresó Sanchís, pero añadió que el centrocampista y el entrenador "están condenados a entenderse", y aseguró que "hay suficiente tiempo para que Isco vuelva a entrar en su mejor estado de forma" antes de la ida contra el Ajax, que se jugará en febrero.



Sanchís declaró que el enfrentamiento con el Ajax es "atractivo" para el Real Madrid, ya que el equipo holandés es un rival accesible: "no es una de las peores opciones". Añadió que en esta temporada su favorito para ganar la competición europea es el Juventus de Turín, que jugará con el Atlético de Madrid.



En cuanto a la situación del Real Madrid en Liga, Sanchís manifestó que "es una casualidad" ganar la Liga de Campeones si no se está a buen nivel en la Liga. "Los máximos candidatos para ganar la Champions son los equipos que en la Liga van bien. Lo del año pasado, con el Madrid ganando la Champions y a 17 puntos del líder de la Liga, es una excepción".



El exdefensa madridista comentó que el equipo de Solari está "obligado, al menos, a jugar la final" del Mundial de Clubes.