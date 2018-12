Real Madrid vs. Al Ain se enfrentan por la final del Mundial de Clubes 2018. Los dirigidos por Santiago Solari son los grandes favoritos; sin embargo, no pudieron reflejarlo los primeros minutos de juego. Esto no importó, y sin merecerlo, se adelantaron en el marcador gracias a Luka Modric.

Modric recibió el balón cerca al borde del área de Al Ain, y con espacio, sacó el disparo esquinado, inatajable para el portero rival. Real Madrid se pone adelante en el marcador.

Frente al Real Madrid está un Al Ain que ha hecho ya historia al convertirse en el primer equipo emiratí en jugar una final del Mundial de Clubes. Supera la actuación del año pasado del Al Jazira, que cayó en semifinales precisamente ante el Real Madrid.



Es la cuarta vez en la historia en la que hay un equipo de fuera de Europa y Sudamérica en la final del Mundial de Clubes, después del TP Mazembe de la República Democrática del Congo (2010), el Raja Casablanca marroquí (2013) y el Kashima Antlers japonés (2016).