Se vieron en el museo cuando hace unos meses – seguramente – se decían de todo por la interna. Recapitulemos. Florentino Pérez presentaba a Julen Lopetegui como nuevo entrenador del Real Madrid , mientras que el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, lo despedía en medio del Mundial de Rusia 2018, a causa de un conflicto de interés. No podía ser técnico de España y del Real Madrid en el mismo momento, por lo que decidió dejarlo fuera de la concentración de la Copa del Mundo y poner a Fernando Hierro – ya fuera – en su lugar.



El tema quedó ahí, luego de que España era eliminada en los octavos de final en manos de Rusia, mientras que Lopetegui preparaba el nuevo equipo del Real Madrid. Ha pasado un buen tiempo y Florentino Pérez, presidente del equipo, y Luis Rubiales, presidente de la RFEF, para que sea vean – por fin – las caras tras ese incidente que hizo eco en todo el mundo.



En la previa de la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y Atlético de Madrid, ambos se vieron en el museo de Tallin, en Estonia, como parte de la gala del partido del miércoles. Ahí Rubiales dio unas palabras a la prensa sobre la reunión que tuvo con Florentino Pérez.



“¿Complicado encontrarme con Florentino? No, qué va hombre, es un motivo de alegría estar aquí, con dos equipos españoles, es maravilloso tener a dos equipos de la misma ciudad en una Supercopa, algo que es algo que pasa por primera vez”, indicó Rubiales que estaba sentado a la derecha de Florentino en la misma mesa. “Es un día de alegría y es bueno que estemos cerca los españoles que estamos aquí, no hay nada malo, es un día bueno”, señaló Rubiales que cuestionado por lo que pasó con Lopetegui, dijo que “eso es página pasada”. ¿En verdad todo queda ahí? ¿O habrán sido palabras para los medios?