El fanático quería regates y Vinicius Junior te los da. Está en ADN. Toma la pelota y ya quiere hacer juegos con ello. Es propia del gen del brasileño. En el partido entre el Real Madrid vs. Juventus , Vinicius levantó al público de sus asientos con regates sobre dos jugadores turineses. No pudieron quitarle el balón a la promesa de 18 años de edad, que viene del Flamengo.



Vinicius Junior, ubicado en el puesto de extremo izquierdo sobre el campo, recibió el balón e intentó burlar a los jugadores del Real Madrid. No pudo hacerlo con un regate, pero sí atrajo su marca para pasar el balón y seguir con el juego del equipo de Julen Lopetegui.



Vinicius Junior había hecho su debut hace unos días en la derrota del Real Madrid ante el Manchester United. El atacante había dejado magia, pero solo estuvo 45 minutos en el campo de juego. Ahora, contra la Juventus, el técnico Lopetegui decidió enviarlo en los últimos 45’.



¿Se quedará en el primer equipo? Todo indica que sí. Vinicius Junior genera peligro y es impredecible cuanto toma el balón. No cualquiera puede quitárselo y eso le hace una buena arma en el banco de suplentes para el Real Madrid. Igual, veremos con las semanas.