Llegó el gol de Bale minutos después, pero Real Madrid no la tiene fácil en las semifinales del Mundial de Clubes. En el partido entre ellos vs. Kashima Antlers, los japoneses primero tuvieron dos opciones de gol y luego un mano a mano, que Thibaut Courtois supo responder como vimos en imágenes. El portero belga es indiscutible en el arco madridista.



Un partidazo es el que estamos viendo en Emiratos Árabes Unidos. Si creíamos que el Real Madrid iba a tener un trámite de partido, estábamos equivocados. El cuadro de Santiago Solari no ha gozado de muchas opciones de gol en el primer tiempo, pese al gol de Bale.



Los dirigidos por Solari empiezan su camino hacia su tercera corona mundial consecutiva, siendo el único equipo que reeditó titulo. El cuadro merengue siente la obligación de cerrar con un triunfo este año, recordando el sufrimiento del pasado ante el elenco japonés.



El dominio del Real Madrid en la Champions League le abrió la puerta a extenderlo ahora frente al Kashima Antlers. Hace un año se convertía en el primer club en firmar dos conquistas consecutivas y en la presente edición su objetivo es ensanchar un registro prácticamente inalcanzable al resto.