Real Madrid vs Pachuca: en qué canales y a qué hora juegan por el Mundial de Clubes 2025

Real Madrid vs. Pachuca se enfrentan en el Bank of America Stadium, en el segundo partido de ambos en el Mundial de Clubes 2025. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Este duelo será televisado por DSports y América TV para todo el territorio peruano, con disponibilidad en la parrilla de canales de DirecTV, Movistar TV, Claro TV, entre otros. Además, podrá ser visto de manera gratuita por DAZN. ¿A qué hora empieza el partido? El duelo empezará a las 2:00 p.m. respecto a la hora peruana, con dos horas más en Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela.

Real Madrid llegó al Mundial de Clubes como uno de los favoritos a quedarse con el título, pero el primer resultado no fue el esperado. El equipo Merengue, ahora comandado por Xabi Alonso, ilusionó con la inclusión de Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen en el once inicial, y a la espera de Franco Mastantuono, pero no pudo superar al Al Hilal y el partido termino 1-1.

Monterrey, por su parte, compitió en un alto nivel ante el Red Bull Leipzig de Alemania, pero cayó 2-1 en la primera jornada de la fase de grupos. El equipo dirigido por Jaime Lozano mostró un gran nivel, pero deberá subir un peldaño más para intentar equilibrar la balanza en el partido ante Real Madrid. Una nueva derrota lo dejaría sin chances de pasar de fase.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Pachuca en el Perú?

DSports y América TV son los canales con los derechos televisivos para transmitir este partido del Mundial de Clubes, por lo que el Real Madrid vs Pachuca podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión en streaming a través de DGO. En esta ocasión, también será visto por Disney Plus.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Pachuca en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Real Madrid vs Pachuca, por el Mundial de Clubes 2025 se transmitirá a través de DAZN, señal disponible en todo el territorio estadounidense. En esta ocasión, también está disponible por TruTV y TBS.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Pachuca en España?

En España, el compromiso entre Real Madrid vs Pachuca podrá verse por el canal DAZN, que tiene los derechos del Mundial de Clubes. Este encuentro también podrá seguirse a través de la app de streaming DAZN.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Pachuca en Internet?

Para ver la transmisión entre Real Madrid vs Pachuca por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de DGo para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de DSports. También se puede ver a través de la web de DAZN.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Pachuca en el Perú?

De acuerdo a la programación del Mundial de Clubes, el partido entre Real Madrid vs Pachuca está pactado para disputarse este domingo 22 de junio a partir de las 2:00 p.m. Cabe recordar que este compromiso corresponde a la fase de grupos de la competencia.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Pachuca en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Real Madrid vs Pachuca es a las 3:00 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Yersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 200 p.m.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Pachuca en España?

En España, Real Madrid vs Pachuca, por la primera fecha de la fase de grupos, está pactado para iniciar a las 10:00 p.m. del domingo 22 de junio. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Pachuca en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Real Madrid vs Pachuca está programado para las 4:00 p.m. del mismo día. Los hinchas de ambos equipos en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la página web de Depor.

