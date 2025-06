Siendo un arma importante para Jorge Fossati, por la constante variación y refresco que le da a Universitario de Deportes, el mediocampista César Inga entró en la fase de evaluación por su primera oportunidad en el exterior ante el interés de un equipo paraguayo quien ya habría establecido un primero contacto con el entorno del jugador. Si bien, sigue enfocado en su presente con los ‘cremas’ no fue ajeno a lo que se viene diciendo sobre una posible salida del equipo, no sin antes destacar el buen partido frente a ADT que acabó en una goleada monumental.

Como protagonista en el marcador, César Inga fue también elegido el mejor de la cancha tras un excelente gol que adelantó a los ‘cremas’ y le dio pie a seguir ampliando la diferencia. Pero dicha anotación fue mucho más que especial para él, sabiendo qué fue su primer gol convertido con la camiseta de Universitario de Deportes, desde su llegada a comienzos de este año.

“Sentimientos únicos de anotar con la U. Lo he estado practicando desde hace algunos días y me quedo feliz de poder ayudar al club”, señaló a GolPerú. Por supuesto, fue consultado también por el curioso efecto que dio el balón al meterse a la portería de Carlos Grados, pues se vio más como un centro que como un remate al arco: “La verdad que quise centrar pero me ayudó un poco el aire y fue gol”, soltó entre risas.

César Inga marcó el segundo gol de la 'U' y su primero con los 'cremas'. (Foto: GEC)

Algo en lo que ha destacado César Inga en los últimos partidos, es su polifuncionalidad, si bien llegó como extremo o carrilero por izquierda, también ha convencido al ‘Nono’ en sus funciones como back central por derecha. Ante esto, no mostró incomodidad por las constantes rotaciones que le hacer, por el contrario, se mostró dispuesto a seguir contribuyendo en lo que pida el equipo.

“Donde me toque jugar siempre voy a dar lo mejor de mí para apoyar a mi equipo. Siempre trabajamos eso, el profe nos dice qué tenemos que hacer y hoy eso se reflejó en el campo”, indicó recordando también su pasado en ADT a quien le marcó, en esta ocasión, un gol: “Hay un respeto y cariño que le tengo a ADT, fueron muchos años que estuve allá pero hoy me debo a Universitario y lo bueno es que pude aportar un gol para la victoria”.

En los últimos días, rumores sobre un alejamiento con la ‘U’ han resonado en todas las redes sociales. Si bien, en un primer momento se lo vinculó con la MLS, quien ha llegado a querer dar el golpe con mayor contundencia sería el Olimpia de Paraguay, equipo que dirige Fabián Bustos y que conoce muy bien a César Inga pues lo dirigió a comienzos de año cuando pertenecía a los ‘cremas’.

Aclarando el panorama, Inga respondió: “La verdad no sé eso, lo ve mi representante. Yo ahora estoy enfocado en la ‘U’, estoy bien metido acá para terminar de la mejor manera el Apertura y salir campeón de este torneo”. Si bien, no confirmó un traspaso no fue arisco para mencionar que si es uno de sus sueños emigrar “para poder superarme y seguir el camino que vengo haciendo”, concluyó.

César Inga llegó a Universitario en 2025, procedente de ADT de Tarma. (Foto: Liga 1)





¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Los ‘cremas’ no tendrán muchos días de descanso pues volverán a la acción el miércoles 25 de junio cuando enfrenten a Atlético Grau en Trujillo, por la recuperación de la jornada 3 del Torneo Apertura. Ese encuentro, programado para las 7:00 p.m. en el Estadio Mansiche, será clave para las aspiraciones de los dirigidos por Jorge Fossati, para ampliar la distancia en la punta de la tabla.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y WinTV, además de su versión destreamingen la plataforma de L1 Play. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

