Repechaje al Mundial Qatar 2022: fecha, horarios y canales de Perú vs. Australia y Costa Rica vs. Nueva Zelanda.

Son pocos los meses que nos separan del pitazo inicial del Mundial Qatar 2022. A diferencia de otras ediciones, la mejor competencia a nivel de selecciones no se llevará a cabo a mediados de año, sino en noviembre. Casi todo va quedando listo para el arranque del torneo, aunque antes debe definirse a los dos últimos clasificados, los mismos que saldrán de los partidos de repechaje entre Perú vs. Australia y Costa Rica vs. Nueva Zelanda a disputarse esta semana en la misma sede del torneo de la FIFA. A continuación, te presentamos fecha, horarios, canales y todo lo que debes saber sobre los encuentros en Medio Oriente.

REPECHAJE FECHA HORA CANALES Australia vs. Perú 13/06 21:00 (Catar) Latina, Movistar Deportes, TNT Sports, Telemundo, FOX Sports Costa Rica vs. Nueva Zelanda 14/06 21:00 (Catar) Canal 6, Teletica, TNT Sports, Telemundo, FOX Sports

¿A qué hora juega Perú por el repechaje Qatar 2022?

Perú y Australia se verán las caras este próximo lunes en Doha (1 de la tarde en Perú) en el partido de repesca por el penúltimo cupo para el Mundial de Qatar 2022, un duelo crucial en el que la Bicolor sueña con repetir los logros de Rusia 2018, cuando regresó a una cita mundialista tras una sequía de 36 años.

En el Estadio Ahmed bin Ali, en Rayán, los peruanos deberán driblar las altas temperaturas de la capital catarí, donde llegan tras terminar en quinta posición de la tabla de las eliminatorias sudamericanas y con el anhelo de jugar su segundo mundial consecutivo.

En 2017, también tuvieron que acudir al repechaje. En esa ocasión fue a partido de ida y vuelta frente a Nueva Zelanda. El partido supone la repetición del tercer partido de la fase de grupos de Rusia 2018, cuando Perú derrotó a Australia y obtuvo los tres puntos del encuentro.

Pese a la ausencia de los veteranos Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, máximo goleador de la selección incaica, la Blanquirroja saltará a la cancha con la moral bien alta, tras vencer 1-0 a Nueva Zelanda en un amistoso que jugó en Barcelona y recuperar a dos titulares fijos como son Luis Advíncula y Renato Tapia, quienes se recuperaron de sus molestias físicas.

¿Cuándo y a qué hora juega Costa Rica el repechaje al Mundial 2022?

La selección de Costa Rica se encuentra desde el pasado lunes Doha con sus principales figuras para disputar el 14 de junio la repesca frente a Nueva Zelanda (mediodía en Costa Rica) en la que estará en juego el último pase al Mundial de Qatar 2022. El equipo costarricense, dirigido por el entrenador colombiano Luis Fernando Suárez, cuenta con 21 futbolistas entre los que figura Keylor Navas, la máxima figura costarricense.

Costa Rica está en la búsqueda de su sexto Mundial tras participar en Italia 90, Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018. Para conseguirlo, deberá derrotar a Nueva Zelanda en la repesca a partido único que se jugará el 14 de junio en Catar y que brindará el último boleto disponible a Catar 2022.

De momento Costa Rica no tiene otras bajas sensibles en su plantel, el cual está conformado por 6 futbolistas que militan en ligas internacionales, entre ellos el portero Navas, el delantero del Monterrey mexicano Joel Campbell, y el zaguero del Levante español Oscar Duarte.

En la lista hay jugadores con amplia experiencia que forman parte de una generación que busca su tercer mundial de forma consecutiva. Esos futbolistas son Keylor Navas, Joel Campbell, Francisco Calvo, Oscar Duarte, Celso Borges, Yeltsin Tejeda y Bryan Ruiz, a quienes se unen una serie de jugadores jóvenes que hacen sus primeros partidos con la selección pero que fueron puntos altos durante la eliminatoria como el centrocampista Brandon Aguilera y el delantero Anthony Contreras.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR