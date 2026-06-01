Desde el , vs. se medirán en un duelo amistoso internacional. ¿Dónde pasarán el partido gratis online? En Costa Rica lo pasarán por Repretel (Canal 6), mientras que en Colombia se podrá ver por la señal de GOL Caracol TV y Canal RCN, además de la transmisión de Claro Sports. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este lunes 1 de junio desde las 5:00 p.m. (horario en Costa Rica, con una hora más en Colombia, el mismo horario en Perú y Ecuador). Vive todos los momentos de este duelo en Depor.

Colombia vs. Costa Rica se enfrentan en amistoso internacional. (Video: FCF)
Colombia vs. Costa Rica se enfrentan en amistoso internacional. (Video: FCF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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