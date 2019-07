Aquí estoy: 'Pity' Martínez confirmó conflicto con Atlanta United y su deseo de volver a River Plate

Quiere volver al Monumental. Finalmente ha sido el propio jugador el que manifestado su deseo de ser nuevamente 'Millonario' tras confirmar su conflicto con su actual club, Atlanta United. Gonzalo Martínez aseguró que si por él pasara la posibilidad, estaría nuevamente en River Plate.

El ' Pity' fue uno de los mejores del equipo de Gallardo en la obtención de la histórica Copa Libertadores 2018, que el 'Millo' le ganó a Boca Juniors, lo que le valió para irse a la Major League Soccer. Sin embargo, en Estados Unidos las cosas no le fueron como esperaba.



"Si fuera por mí estaría en River", dijo Martóinez en diálogo con Fox Sports Radio, donde también confirmó la mala relación que lleva con su técnico, Frank de Boer.



"Estoy esperando que hable conmigo porque no me gustó nada lo que dijo. No estoy de acuerdo con las ideas futbolísticas del DT", apuntó el 'Pity' sobre el holandés.



¿Qué pasó? De Boer, tras el 3-3 contra el New York Red Bulls, explicó por qué el ex River era siempre un candidato a dejar la cancha.



"Teníamos que ganar duelos, y desde mi punto de vista, no hizo lo suficiente para evitar darle a alguien una pelota larga y fácil. No quiero 10, ni 9, ni 8 hombres que trabajen muy duro, todos tienen que trabajar duro, especialmente en este tipo de juegos. Estos son juegos muy difíciles", señaló sobre el 'Pity' el entrenador del vigente campeón de la MLS.



De esta forma, empiezan a tomar forma los rumores sobre la ya casi segura salida de Gonzalo Martínez del Atlanta United, que llena de entusiasmo a la dirigencia de River, que se ilusiona con repatriarlo, pero una negociación sería muy difícil debido al importante salario que percibe el argentino y el elevado cargo que pediría la entidad norteamericana por el préstamo, algo que ya fue advertido por sus agentes.



Atlanta United adquirió los servicios del mediocampista de 26 años a principios de este año, tras pagar su cláusula de rescisión de 15.000.000 de dólares.

► Aquí me quedo: Tapia habría rechazado importante oferta del Lokomotiv para pelear el puesto en Holanda



► ¡Atención, ya está casi todo listo! Barcelona ya pagó la cláusula para que Griezmann sea jugador libre



► El trueque que ofrece Florentino Pérez por Neymar: más de 150 millones y un crack



► Se viene la bomba: Neymar tomó inesperada decisión en medio de rumores rumbo al Barcelona