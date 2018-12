En la tanda de penales del River Plate vs. Al Ain por semifinales de Mundial de Clubes , Franco Armani expresó su rabia desde su línea de meta. El argentino estuvo bien, pero lamentablemente para sus aspiraciones como los fanáticos de River, el arquero apenas tocó el balón en las oportunidades. Aquí no contuvo la rabia.



River Plate sufrió como pudo verse en imágenes de las semifinales. Empezó perdiendo, luego un doblete de Rafael Santos Borré los puso en ventaja, pero en el segundo tiempo el Al Ain igualó las cosas en el duelo. Hasta el ‘Pity’ Martínez falló un penal y se disputó el suplementario y la eliminación en penales.



Ya alejado del ruido de la final de la Copa Libertadores frente a Boca Juniors en el Estadio Santiago Bernabéu, River Plate trabajó sin sobresaltos en Emiratos Árabes Unidos desde hace casi una semana. Lamentablemente el plan no funcionó para ellos.



El Al Ain fue el primer desafío de River Plate. El elenco emiratí, que hace su tercera presentación en el Mundial de Clubes 2018, derrotó al Wellington neozelandés en penales y venció 3-0 al Espérance de Tunis. Ahora disputará el quinto partido.