Rodri Hernández (28 años) es el mejor futbolista del mundo. El mediocampista del Manchester City se alzó con el Balón de Oro 2024, galardón individual más importante en el mundo del fútbol, superando en las elecciones a Vinícius Júnior (2°) y Jude Bellingham (3°), jóvenes estrellas del Real Madrid, vigente campeón de la Champions League. El español alzó el premio entre lágrimas y se convirtió en el segundo jugador nacido en España en ganar el trofeo, tras el logrado por Luis Suárez en 1960. Rodri hizo historia este lunes en el Teatro Chatelet de París, Francia.

“Una noche increíble para mí. Hoy tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente, en primer lugar a France Football y a la UEFA por el galardón, por estar aquí un año más”, fueron sus primeras palabras al recibir el Balón de Oro. “Entiendo que el fútbol es un deporte colectivo, gracias al City, al staff, a los jugadores. Para mí es muy especial, sin ustedes no lo hubiera conseguido”, agregó.

No se olvidó de la Selección de España, con la que ganó la última edición de la Eurocopa. “A la selección, a Luis de la Fuente por confiar desde hace de tanto tiempo en mí, a Dani Carvajal que ha sufrido la misma lesión que yo y merecería estar aquí al igual que yo. Y a uno que estará aquí dentro de no mucho tiempo, Lamine Yamal. Hoy no es una victoria mía, es del fútbol español, tantos jugadores que no lo han ganado y lo han merecido, como Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Iker Casillas, Sergio Busquets”, sostuvo.

“Por último me gustaría contar una anécdota del proceso que me ha llevado a estar aquí. Con 17 años hice las maletas rumbo a un sueño, ir al Villarreal a jugar en Primera División y recuerdo un día que dije ‘Basta’. Recuerdo llamar a mi padre llorando con a sensación de que todo había acabado, que había invertido toda mi vida para conseguirlo y parecía que el sueño se me desvanecía y él me dijo ‘Si hemos llegado aquí no vamos a tirar la toalla’ y desde ese día cambió mi mentalidad. Un chico normal con valores, que estudia, que intenta hacer las cosas bien y no se fija en los estereotipos de fuera del fútbol puede llegar alto. Gracias a todos”, sentenció.

Ancelotti fue elegido como el mejor entrenador

El director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, fue el ganador del primer Balón de Oro a mejor entrenador del mundo. A sus cinco Champions y sus títulos ligueros de España, Italia, Alemania, Inglaterra y Francia une ahora un galardón sumamente importante. Eso sí, no pudo recogerlo porque la dirigencia y el plantel de la ‘Casa Blanca’ decidió no asistir a la gala en París.

La temporada 2023-24 que hizo el DT italiano fue espectacular. Ganó LaLiga de España y también la Champions. De esta forma, volvió a estar en lo más alto en el Olimpo de los banquillos. Ya lleva tres décadas como entrenador, en los que ha enfrentado a sus maestros, a sus contemporáneos y a sus discípulos. Se trata de uno de los técnicos más importantes de todos los tiempos.

Los criterios de selección del ganador

Al momento de decidir al ganador del Balón de Oro se tiene en cuenta tres criterios principales: el primero de ellos es la actuación individual en la temporada; el segundo es lo que logró con su equipo; y el tercero es la clase y el juego limpio de los protagonistas. Este último punto abarca los actos tantos dentro como fuera de los terrenos de juego.

Es cierto que Vinícius tuvo una destacada actuación con el Real Madrid en la Champions y en LaLiga; pero su forma de ser en los campos ha desatado controversia en los últimos años. Pese a posicionarse como el abanderado en la lucha contra el racismo, ‘Vini’ también ha sido noticia por sus polémicas con las gradas rivales y con otros jugadores.

Esto fue clave en le elección del ganador del Balón de Oro 2024. Hay que tener en cuenta que, a comparación de otras ediciones, esta vez el galardón estuvo muy peleado porque Vinícius Júnior, Rodrigo, Jude Bellingham y Dani Carvajal realizaron una campaña impresionante. Finalmente el que se llevó el trofeo fue el jugador de Manchester City.





