Rodrygo habló largo y tendido en una entrevista para DAZN en la que reveló detalles de cómo se dio su fichaje por el Real Madrid, su relación con Zidane, que en los últimos encuentros de los ‘blancos’ no lo incluyó en el primer equipo y hasta jugó un partido con la reserva, y los futbolistas que él sigue, como Neymar, Cristiano Ronaldo y Pelé. De hecho, sobre el mítico exfutbolista brasileño reveló que fue a verlo antes de llegar al Bernabéu.

Rodrygo reconoció que tanto Pelé, Neymar y Robinho “representan mucho” para él y para el Santos, su equipo “favorito”. “Neymar fue al que más seguí, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer a los tres. Incluso antes de venir a Madrid fui a casa de Pelé y recibí su bendición antes de irme”, confeso el atacante.

En esa misma línea, habló de los jugadores que para él son “fuentes de inspiración”, aunque advirtió que su “héroe y mayor inspiración” es su padre.

“Mi mayor inspiración es mi padre, sin duda. Y, de los jugadores con los que comparto época, Cristiano y Neymar, que son los dos que tomo como referencia y que son fuentes de inspiración, dos jugadores de los que soy un gran fan. Pero como héroe, mi padre, él es mi héroe”, señala Rodrygo.

Sobre el Madrid y su relación con Zidane

“El Real Madrid es como Vila Belmiro (el estadio del Santos), un sueño para mí hecho realidad y cualquiera que me conozca lo sabe. Mi gran sueño era jugar aquí, siempre veía los partidos”, apuntó.

Y pese a que ahora no juega con mucha asiduidad, asegura tener “muy buena relación” con Zinedine Zidane. “Me recibió muy bien. Él sabía el momento para meterme en el campo y cómo prepararme para ello. Hoy en día estoy en buena forma y él es el culpable. Me ayuda, me aconseja y me dice dónde y cómo mejorar, también destaca lo que hago bien. Todo este tiempo con él está siendo muy bueno”, remarcó.

