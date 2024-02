La magia de Ronaldinho no se detiene y ahora se luce en un reality de supervivencia de Turquía: ‘Survivor All Star’. El ex futbolista participó de un partido de fútbol vóley y otro de fútbol playa, donde demostró que su talento sigue vigente en un campo de juego. El magazine es filmado en República Dominicana junto a algunos figuras del país euroasiático que se mostraron asombrados con el brasileño.

Como es un característica de su personalidad, apareció relajado portando la vestimenta de los Boston Celtics de NBA con el nombre del deportista Jayson Tatum. Además, estaba con su vincha negra bromeando en español, junto a los demás participantes. Apoyado también en el traductor del idioma turco.

Tras ser presentado por el conductor, tuvo una conversación con Nagihan Karadere, ex atleta turca que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, con una prueba de 400 metros con vallas. ‘Dinho’ dijo: “Estoy muy feliz de estar aquí, gracias por su invitación. Siempre que lo necesites cuenta conmigo”.

Ronaldinho en reality de Turquía. (Video: TV 8)

Luego de comenzar a conversar con todos los presentes, se dio inicio al despliegue de tanto en un partido de 2 vs. 2 en fútbol vóley, donde mostró que todavía está vigente. Además, aplaudió a uno de sus rivales quien intentó impresionarlo realizando una chalaca.

El resultado fue una victoria, por lo que sacaron la net y comenzaron un partido de fútbol playa, donde el crack brasileño sacó a relucir el talento de sus mejores años para anotar un gol espectacular de chalaca. El ex futbolista levantó el pecho en una pelota difícil y anotó con toda la experiencia que lo caracteriza.

Luego, el programa siguió adelante sin el ‘10′ con sus habituales competiciones de supervivencia y su gala de eliminación, con el mismo formato que ‘Expedición Robinson’, el programa conducido por Julián Weich entre el 2000 y el 2001, cuya vuelta fue anunciada el año pasado para marzo bajo la misma marca que el programa turco, esta vez con la conducción de Marley.





