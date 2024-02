El fútbol mundial continúa su curso sin interrupciones, y este jueves 22 de febrero de 2024 se perfila como una jornada repleta de emociones, con emocionantes encuentros que mantendrán a los aficionados en vilo, tanto en Europa como en América. Desde la prestigiosa Europa League hasta la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana que mantendrá a los hinchas pegados a las pantallas. La pasión por el deporte rey trasciende fronteras, garantizando una jornada cargada de partidos apasionantes. A continuación, te compartimos todos los equipos participantes, los horarios de los partidos, los canales de televisión y las opciones para seguir los partidos de hoy más destacados. ¡No te lo puedes perder!

Este jueves se desarrollarán una gran cantidad de partidos alrededor del mundo, con enfrentamientos de alta intensidad en los que los equipos buscarán sumar puntos, avanzar en sus respectivos torneos y alimentar la rivalidad que existe entre ellos. En Europa, específicamente en Italia, el enfrentamiento entre Torino y Lazio adquiere una importancia significativa, ya que ambos equipos están separados por apenas un punto en la tabla de posiciones de la Serie A. Por lo tanto, la victoria es el objetivo primordial para ambas escuadras, especialmente considerando su momento de forma actual, que no es del todo favorable.

En el contexto europeo, el 22 de febrero se llevarán a cabo los playoffs de la Europa League, con una serie de encuentros destacados que prometen un alto nivel de competencia. Entre estos encuentros, se destacan duelos como Rennes vs. AC Milan, AS Roma vs. Feyenoord y O. Marseille vs. Shakhtar Donetsk. Los equipos participantes buscarán demostrar su superioridad en el terreno de juego y validar el arduo trabajo realizado durante la semana.

En el continente americano, los enfrentamientos correspondientes a la Fase 2 de la Copa Libertadores seguirán en marcha, con partidos como el de Rindidense vs. El Nacional y Godoy Cruz vs. Colo Colo, donde los equipos competirán por determinar quién es el favorito para avanzar a la siguiente etapa del torneo. Además, se llevará a cabo un encuentro crucial por la Recopa Sudamericana entre LDU Quito y Fluminense , en el partido de ida.

Por último, en Colombia se llevarán a cabo partidos de la Liga BetPlay, con enfrentamientos destacados como el de América de Cali vs. La Equidad y Once Caldas vs. Deportivo Pereira. Estos encuentros mantienen viva la emoción de la liga colombiana y generan un gran interés entre los aficionados al fútbol en el país.





Copa Libertadores - Fase 2

Trinidense vs. El Nacional: 5:00 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Paraguay y Uruguay) vía STAR Plus y ESPN.

Godoy Cruz vs. Colo Colo: 7:30 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina y Chile) vía STAR Plus, ESPN y Pluto TV.

Serie A

Torino vs. Lazio: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía STAR Plus y ESPN.

AFC Champions League - octavos de final

Al-Ittihad Jeddah Club vs. Navbahor Namangan: 11:00 a.m. (horario de Perú) vía STAR Plus y ESPN.

Al Hilal vs. Sepahan: 1:00 p.m. (horario de Perú) vía STAR Plus y ESPN.

Europa League - Play offs

Freiburg vs. Lens: 12:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Toulouse vs. Benfica: 12:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Rennes vs. AC Milan: 12:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Qarabag FK vs. SC Braga: 12:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

AS Roma vs. Feyenoord: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Sporting CP vs. Young Boys: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Sparta Praha vs. Galatasaray: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

O. Marseille vs. Shakhtar Donetsk: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Liga BetPlay

Deportes Tolima vs. Bucaramanga: 4:00 p.m. (horario de Colombia y Perú) vía Fanatiz y RCN Nuestra Tele.

América de Cali vs. La Equidad: 6:10 p.m. (horario de Colombia y Perú) vía Fanatiz y RCN Nuestra Tele.

Once Caldas Deportivo Pereira: 8:20 p.m. (horario de Colombia y Perú) vía Fanatiz y RCN Nuestra Tele.

Recopa Sudamericana - Partido de Ida

LDU Quito vs. Fluminense : 7:30 p.m. (horario de Perú y Ecuador, en Brasil son dos horas más tarde) vía ESPN y STAR Plus.





