La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 traslada su emoción al Hard Rock Stadium de Miami, Florida, donde Uruguay se medirá ante Arabia Saudita en un duelo clave por la jornada inaugural del Grupo H este lunes 15 de junio en punto de las 6 pm ET / 3 pm PT / 12 am del día siguiente. Ambas escuadras entienden que sumar tres puntos en el debut resulta vital antes de encarar sus próximos compromisos del calendario mundialista de la llave que comparten con España y Cabo Verde. Si quieres seguir las acciones en directo por internet, las transmisiones oficiales mediante RTVE Play y Canal TVE La 1 concentran el interés de los aficionados al fútbol si radicas en España y otras partes del mundo.
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Uruguay - Arabia Saudita: horario, TV y dónde ver el Mundial 2026
- Partido: Uruguay vs. Arabia Saudita por la Jornada 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026
- Lugar: Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos)
- Hora: 00:00 del 16/06 de Madrid (horario peninsular)
- Fecha: Lunes, 15 de junio de 2026
- TV: LA 1 de TVE
- Streaming: RTVE Play