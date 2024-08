Aceptar la oferta de un club de provincia de Perú, luego de tres temporadas en Monagas de Venezuela, fue una decisión acertada para Rubén Ramírez. Dejar su tierra y aventurarse por tercera vez al extranjero no fue nada sencillo, pero fue el gran paso que necesitaba para su carrera. Llegó a inicios de este año a Cusco FC con el reto de hacerse un nombre en el elenco dorado en la Liga 1, y siete meses después es titular indiscutible en el club imperial. Y, como si todo eso no fuera suficiente, acaba de ser convocado a la Selección de Venezuela para las Eliminatorias Sudamericanas.

Rubén Ramírez es una de las novedades en la lista de Fernando Batista para la fecha doble de septiembre: apareció en una convocatoria de un total de 40 jugadores. Premio al esfuerzo, el nacido en Caracas tendrá la gran posibilidad de debutar con su selección mayor, frente a Bolivia en El Alto o Uruguay en Monagas, ciudad en donde estuvo entre 2021 y 2023.

Rubén Ramírez fue convocado por la Selección de Venezuela. (Foto: Selección de Venezuela)

Hasta antes del llamado del ‘Bocha’, Ramírez no había tenido ninguna convocatoria con su selección mayor, solo fue internacional con la Sub 21 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2014, y al año siguiente en el Sudamericano Sub 20. A sus 28 años, está viviendo todo un sueño, uno que no dejó de perseguir desde que comenzó en el mundo del fútbol. Y según la prensa llanera, parte con opciones de estar en el duelo en El Alto, a más de cuatro mil metros de altura.

Y es que militar en un club de altura le ha dado ese beneficio (Cusco está a 3 500 metros sobre el nivel del mar) y el ‘Bocha’ Batista ha sabido ver sus cartas para manejar un partido difícil por la geografía. El zaguero está acostumbrado a la altura, está adaptado a ello, juega con regularidad en Cusco FC, que está dentro de los primeros lugares del Clausura, y además puede desempeñarse como central o lateral derecho, tanto con cuatro al fondo como línea de tres, dándole mayor flexibilidad para la pizarra del DT.

Sus números esta temporada Partidos Minutos Goles Asistencias Cusco FC 25 2133′ - -

Su carrera

Con pasaporte venezolano, pero con ascendencia también portuguesa por su madre (Dos Ramos), comenzó a jugar en las divisiones de Caracas FC, hizo toda su etapa formativa allí hasta su debut en la máxima categoría en 2013, siendo además parte del plantel de los ‘rojos de Ávila’ que levantó la Copa Venezuela esa misma temporada. No obstante, al tener poca continuidad, se vio en la obligación de salir del club para hacerse un nombre en la liga llanera.

De esta manera, Rubén Ramírez pasó por diferentes clubes de su país como Estudiantes de Caracas, Atlético Venezuela, Deportivo Anzoátegui, Monagas SC y Deportivo La Guaira. En algunos, logró afianzarse, en otros no tanto, pero siguió acumulando experiencia y rodaje. En el medio de su periplo por el mercado venezolano, también tuvo la oportunidad de salir al extranjero. La primera vez fue a finales del 2018, cuando Fortuna Sittard de la Eredivisie lo fichó en caliidad de préstamo.

Rubén Ramírez durante su breve paso por Fortuna de la Primera División de Países Bajos. (Fortuna)

Su experiencia en los Países Bajos no fue la esperada, ya que solo disputó siete partidos (321′ en total). No se terminó de adaptar y para mitad del 2019 se fue al Urartu de Armenia. Su suerte allí fue un poco distinta con 16 encuentros jugados (1 406′), pero en julio del 2020 quedó libre y tuvo que regresar a su país. Rubén Ramírez estuvo poco más de medio año sin equipo hasta que Monagas FC volvió a abrirle la puerta en el fútbol.

En el club de Maturín estuvo tres temporadas y fue pieza fundamental, sobre todo en el último año. Acabó su contrato y aceptó el llamado para viajar a la ciudad imperial y unirse a las filas del Cusco FC, un club que viene mostrando una gran regularidad con pilares como Jonathan Bilbao, el propio Ruben Ramírez, Luis Ramos, Lucas Colitto, entre otros.

El ‘CV’ de Rubén Ramírez País Temporada Caracas FC Venezuela 2013-2014 Carabobo FC Venezuela 2014-2016 Estudiantes de Mérida Venezuela 2016 Deportivo La Guaira Venezuela 2016-2017 Deportivo Anzoátegui Venezuela 2017-2018 Atlético Venezuela Venezuela 2018 Fortuna Sittard Países Bajos 2018-2019 Urartu Armenia 2019-2020 Monagas SC Venezuela 2021-2023 Cusco FC Perú Presente





