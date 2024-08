Cuando Catriel Cabellos llegó a las inferiores de Racing Club en 2011, todavía tenía 7 años y no era consciente de todo lo que le tocaría vivir de ahí en adelante. Si bien aún era un niño, Henry, su padre, lo conectó con el fútbol inculcándole los valores indispensables para que en un futuro no muy lejano tomara su carrera con el profesionalismo que se requiere en estos tiempos. Así pues, no tardó en tener un meteórico ascenso en todas las categorías de la ‘Academia’ hasta llegar a la reserva, para después dar el salto al primer equipo. Aunque por estos días está ligado a Alianza Lima –con un préstamo hasta diciembre del 2024–, todo lo que vivió a lo largo de ese recorrido le ha servido para destacar en la Liga 1 y ser uno de los mejores jugadores del cuadro victoriano en esta etapa del Torneo Clausura 2024.

Catriel llegó a Alianza Lima como uno de los refuerzos para el plantel de Alejandro Restrepo, pero si bien casi siempre fue titular cuando el colombiano estuvo al mando del equipo, en este segundo semestre de la temporada viene alcanzando su pico de rendimiento desde que arribó a La Victoria. Más allá de los dos sistemas que ha utilizado Mariano Soso desde que se puso el buzo blanquiazul, variando entre el 3-5-2 y el 3-4-3, la intencionalidad de su idea de juego es la que ha potenciado a varios nombres, incluyendo el de Cabellos. ¿Por qué el volante de 20 años creció en estos últimos encuentros? ¿Por qué su nivel no le alcanzó para tentar un lugar en una próxima convocatoria a la Selección Peruana?

Torneo Partidos jugados Goles Asistencias Minutos jugados Liga 1 23 5 4 1599 Copa Libertadores 6 0 0 474

Los registros de Catriel Cabellos en Alianza Lima durante el 2024.

Catriel Cabellos está prestado en Alianza Lima hasta diciembre de 2024. (Foto: Liga 1)

Lo importante de su formación

En una entrevista que Cabellos le concedió a Depor en agosto de 2020, reveló la importancia que tuvo su padre en su primer contacto con el fútbol, entrenando con él y entendiendo desde muy chico que para triunfar siempre necesitaría exigirse al máximo “Yo no nací así como se dice, tocado por la varita mágica. Mi papá es quien me enseñó demasiado y me apoyó. Siempre que no supo algo, lo preguntó, investigó y me lo enseñó. Me llevaba a entrenar horas y horas todos los días. Por eso también sé pegarle muy bien con las dos piernas”, comentó en su momento.

A lo largo de todos sus años en las categorías formativas de Racing, Catriel jugó en diversas posiciones y en todas cumplió. Alternó como extremo por derecha, lateral, carrilero, interior y volante central en un esquema con doble cinco. Si bien siempre se sintió más cómodo jugando en un lugar donde tuviera mucho contacto con la pelota, el haberse formado con esa exigencia lo llevó a ser un jugador polifuncional, no solo para ser usado en varios sistemas, sino también para entender cómo piensan los rivales y así aprovechar al máximo sus cualidades al momento de enfrentarlos.

En lo que va de 2024, Cabellos fue utilizado constantemente como interior derecho en el 3-5-2 de Alejandro Restrepo, completando el triángulo del medio con jugadores como Sebastián Rodríguez y Adrián Arregui, además de Jesús Castillo cuando el argentino estuvo lesionado. Pese a que su desempeño se mantuvo parejo, la ausencia de buenos resultados, algunas malas decisiones del colombiano cuando tuvo que replantear los partidos y la poca conexión con sus compañeros en la medular, hicieron que sus características tuvieran poca influencia en el juego de Alianza Lima. Pese a ello, con el ‘cafetero’ marcó tres goles y dio tres asistencias en 24 partidos disputados, entre Liga 1 y Copa Libertadores.

Catriel Cabellos disputó siete partidos oficiales con Racing Club. (Foto: Getty Images)

Ya con Mariano Soso en el banquillo, Cabellos mantuvo su posición como volante interior derecho, pero adaptándose a una idea de juego con mayor intensidad, con los carrileros más tirados hacia adelante y una propuesta ofensiva que le permite tener más opciones de pase. Asimismo, algo en lo que ha mejorado Alianza desde la llegada del argentino al banquillo, es en la manera en la que recupera el balón, concentrando la presión en el mediocampo y requiriendo de un recorrido importante para ocupar los espacios. En esa función la tarea del futbolista nacido en Argentina es fundamental, pues tiene un físico impecable que le permite mantenerse firme hasta los minutos finales del partido.

En cuanto a materia ofensiva, Catriel sabe adaptarse a los diversos contextos que le plantea un encuentro y entiende lo que hay que hacer, con y sin balón. “Mi juego es muy intenso a la hora de marcar y atacar en el área”, manifestó en una de sus primeras declaraciones como jugador de Alianza Lima, en diciembre del año pasado. Eso explica su capacidad para llegar a zona de peligro y resolver las acciones con claridad, ya sea rematando, abriendo el juego o habilitando a un compañero mejor posicionado. En el último triunfo sobre Los Chankas, por ejemplo, generó un autogol que finalmente fue anulado por una mano previa de Kevin Quevedo y gestó la jugada que derivó en el tanto de Pablo Sabbag. En ambas acciones se desprendió de su posición y fue respaldado por el buen funcionamiento del equipo.

Otro detalle que ya fue mencionado líneas arriba es el de su polifuncionalidad. En el 3-0 sobre Cienciano, Cabellos arrancó como suplente y luego ingresó a los 21′ tras la lesión de Franco Zanelatto. Soso no varió su 3-4-3 y lo ubicó como carrilero por derecha, posición que conoce muy bien y donde sumó varios partidos a lo largo de su etapa formativa en Racing. ¿El resultado? Con un equipo mejor parado desde lo defensivo y más equilibrado al momento de neutralizar a su rival, Catriel tuvo la confianza para proyectarse y terminó participando en los tres goles: anotó los dos primeros y dio la pre asistencia para el tanto de Sabbag. Claramente cada vez se siente más cómodo con la idea que ahora busca plasmar Alianza y este receso le servirá al entrenador argentino para afinar varios detalles, sobre todo en la poca conexión que están teniendo sus tres delanteros.

Considerando que su cesión con los blanquiazules finaliza en diciembre de este año, en el papel tendría que volver a Racing para disputar la temporada 2025. No obstante, ya que en el préstamo no se estipuló la opción de una futura compra, la directiva victoriana podría negociar con los argentinos para que se quede un año más, siempre y cuando el proyecto deportivo cumpla con las condiciones para que el volante siga creciendo. “Estoy a préstamo, sin opción de compra, hasta fin de año; o sea, tendría que volver a Racing. Obvio que se puede renegociar, pero lo que está pactado es eso, que es hasta fin de año el préstamo, sin opción de compra”, mencionó Cabellos en junio.

Catriel Cabellos fue la figura de Alianza Lima en el 3-0 sobre Cienciano. (Video: L1 MAX)

Pide un lugar en la ‘Bicolor’

Catriel Cabellos ya sabe lo que es entrenar en la Videna, pues a lo largo de su carrera integró la Selección Peruana en sus diversas categorías juveniles, participando en los Juegos Sudamericanos 2022 en Asunción y en el Sudamericano Sub-20 2023 en Colombia. Asimismo, fue citado por Juan Reynoso en una de sus primeras convocatorias del selectivo en 2022, donde comenzó a tener roce con varios futbolistas del seleccionado adulto, pero sin llegar a debutar en algún amistoso. Como por aquellos días todavía no se estrena en Racing y recién estaba siendo considerado en el primer equipo, el ‘Cabezón’ no quiso apurar su proceso y lo incluyó como parte del recambio generacional que buscaba consolidar a largo plazo.

El tiempo ha pasado y ahora el volante es un futbolista con mayor recorrido que por aquel entonces, por lo que a raíz del nivel que viene mostrando a lo largo del Torneo Clausura 2024, se abre la interrogante de porqué Jorge Fossati no le dio una oportunidad para esta fecha. Más allá de su edad –que a la vista de todos termina siendo algo relativo gracias a la personalidad que muestra en el campo de juego–, Catriel tiene virtudes que podrían ser de mucha ayuda dentro del 3-5-2 del ‘Nono’, especialmente como interior por derecha.

En la última convocatoria de la Selección Peruana de cara a la pasada Copa América, Fossati llamó a los siguientes jugadores como alternativas para su mediocampo: Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Christian Cueva. Sin considerar el último nombre –que por obvias razones no volvió a ser llamado a la ‘Blanquirroja’–, Cabellos cuenta con características que tranquilamente serían de mucha ayuda para potenciar una zona que a lo largo de los últimos partidos se ha mostrado carente de ideas, además de un funcionamiento bastante pobre en la generación de jugadas ofensivas. Así como poco a poco se fueron sumando futbolistas como Piero Quispe, Joao Grimaldo o Franco Zanelatto, Catriel tiene argumentos para formar parte de este proceso. El tiempo hará que todo caiga por su propio peso. Ya tendrá otra oportunidad.

Catriel Cabellos tiene contrato en Racing hasta junio de 2026. (Foto: Alianza Lima)





