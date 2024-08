Con cuatro goles y dos asistencias durante su primer semestre en Belgrano, Bryan Reyna dejó la sensación que no le había costado mucho adaptarse al rigor del fútbol argentino, ganándose la titularidad y asumiendo un rol protagónico al ser uno de los más desequilibrantes del plantel. Incluso, tras la salida de Guillermo Farré a comienzos de marzo, supo ganarse un lugar dentro del esquema de Juan Cruz Real y se mantuvo como una pieza clave en la ofensiva del cuadro cordobés. No obstante, para esta segunda etapa de la temporada viene siendo relegado al banquillo de suplentes y, como cereza al pastel, el último lunes quedó expuesto un cortocircuito entre el delantero y su entrenador. Con una conferencia de prensa muy caliente y una inmediata respuesta por redes sociales, se ventiló públicamente que las cosas no están nada bien en la interna del ‘Pirata’.

Si bien Bryan Reyna viene siendo suplente desde hace un mes y ha sumado muy pocos minutos en el último tiempo, todo este conflicto tuvo su punto más álgido durante el encuentro frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, donde la derrota por 1-0 en casa fue el combustible perfecto para que la hinchada descargara toda su furia contra Juan Cruz Real. Con cuatro caídas al hilo –tuvieron que pasar 15 años para que se repita una estadística así– y tan solo una victoria en los últimos ocho partidos, los insultos cayeron por su propio peso desde las gradas, con una exigencia de por medio: que ponga al ‘Picante’. “Ponelo a Reyna la put* que te parió, ponelo a Reyna la put* que te parió”, fue el cántico que se repitió al unísono en el Gigante de Alberdi.

Evidentemente el estratega de 47 años hizo caso omiso a este pedido, decantándose por Pablo Chavarría cuando su equipo ya perdía y venía jugando con uno menos durante todo el segundo tiempo, por la expulsión de Nicolás Mariano. Como era de esperarse, en conferencia de prensa le preguntaron por la reacción del público en el estadio y, de paso, cuál era la explicación sobre la suplencia de Bryan. Juan Cruz Real no se guardó nada. “Reyna tiene que entender que el fútbol argentino necesita que un jugador haga ciertas funciones en equipo. Nosotros somos un equipo que juega colectivamente. Yo lo veo toda la semana y creo que Bryan tiene que dar más, por eso no juega. No está dando el 100 % y no tengo ningún problema en decirlo porque se lo he dicho a él. Entonces la gente no lo sabe”, apuntó sin filtros.

Bryan Reyna lleva cuatro goles y cuatro asistencias con Belgrano en la temporada 2024. (Foto: Belgrano)

Por si fuera poco, el director técnico mencionó la participación de Reyna en la reciente eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Athletico Paranaense. “El otro día le tocó entrar y no marcó la diferencia que tenía que marcar. Los jugadores que no estén al 100 % no van a jugar. No me importa lo que diga la gente en ese sentido porque no ve el día a día. Yo tengo que respetar a los que se matan por Belgrano. Él tiene que entender que acá tiene que dar un poquito más, no le alcanza con las condiciones que tiene (...) Entonces, para la gente que pidió a Reyna, hoy (el lunes) no jugó porque no está dando todo. Cuando él dé todo, posiblemente vuelva a jugar”, aseveró,

Como ya sucedió en el pasado, Bryan Reyna no es un jugador que acostumbre a quedarse callado cuando algo le incomoda. Tiene una personalidad muy especial y, en una situación en donde se puso en tela de juicio su profesionalismo en los entrenamientos, estaba claro que saldría al frente. “Quiero agradecer a toda la hinchada de Belgrano por su apoyo y cariño que puedo decir es mutuo. Estoy enamorado de esta hinchada, tengo muchos sentimientos encontrados cuando escuché que gritaban mi nombre. Estoy al 100 %, dándolo todo para entregar mi mejor versión en la cancha. Los tiempos de Dios son perfectos y confío en que él pondrá todo en su lugar. Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz. Aguante la ‘B’”, escribió en su cuenta de Instagram.

El pasado 25 de julio fue la última vez que el delantero de 26 años fue titular con Belgrano, en la derrota por 3-2 ante Lanús, por la fecha 7 de la Liga Profesional Argentina 2024. Después de eso, ingresó desde el banco en cuatro duelos, se perdió dos por problemas físicos y en el último ni siquiera fue una alternativa para Juan Cruz Real. Con este contexto de por medio, Bryan Reyna fue citado por Jorge Fossati para los partidos de septiembre por las Eliminatorias 2026 –contra Colombia y Ecuador– y hay mucha incertidumbre respecto a su futuro en Córdoba. ¿Cuál es el camino que podría seguir el atacante tras este conflicto con su entrenador? ¿Peligra su estadía en Belgrano? ¿A qué se debe su poca adaptación al sistema que viene empleando el ‘Pirata’?

Torneo Partidos jugados Goles Asistencias Minutos jugados Copa de la Liga Profesional 9 2 0 619 Liga Profesional Argentina 8 2 3 485 Copa Argentina 8 0 0 532 Copa Sudamericana 1 0 1 90

Los registros de Bryan Reyna en Belgrano durante la temporada 2024.

Bryan Reyna llegó a Belgrano tras su paso por Alianza Lima. (Foto: Belgrano)

El nacimiento de un conflicto y el futuro de Reyna

Cuando aconteció el intercambio de posturas entre Bryan Reyna y Juan Cruz Real, la noticia llegó inmediatamente al Perú. Además de las dudas sobre los pormenores de dicho conflicto, vino a colación un hecho similar que sucedió cuando el jugador todavía estaba en Alianza Lima. Luego de perder la definición por el título de la Liga 1 2023 a manos de Universitario de Deportes, en donde el ‘Picante’ fue suplente en los dos partidos, este fue cuestionado al respecto y en su respuesta no dudó en exponer la mala relación que tuvo con el por entonces entrenador blanquiazul, Mauricio Larriera. “Ustedes saquen sus propias conclusiones. Lo único que sí digo es que no me parece, porque he venido sacándome la mierd* en estos partidos y no es posible. A mí me jode mucho esto, estoy como la mierd*. Ahora las cosas están así y ya está. En todo el año no se me acercó a hablar y tampoco puedo hablar con él ahora”, soltó ante los medios de comunicación.

Para tener un mejor panorama respecto a lo que pasó en Córdoba, Depor charló con Francisco Bono, periodista y cofundador del medio GOLANDPOP, quien explicó el presente de Belgrano y cómo poco a poco se fue rompiendo la relación entre Bryan Reyna y Juan Cruz Real. “Belgrano está pasando por un momento de irregularidad. Me parece que es la mejor forma para describirlo, porque esto tiene que ver con los resultados en el torneo local, además de lo vivido en la Copa Sudamericana donde tenía la dificultad de Athletico Paranaense. Lo cierto es que ha tenido altas y bajas, por momentos entregando buen fútbol, pero que en el último tiempo se ha deslucido un poco al equipo y esto también lo pone a Bryan Reyna dentro de esa situación de irregularidad. No solamente se trata del futbolista sino el equipo en sí”, apuntó.

Para Bono, el primer choque entre Reyna y Real se dio a partir de lo poco que encaja el delantero en el 3-5-2 que viene empleando Belgrano, donde le cuesta asumir las tareas defensivas que le exige el sistema. “Creo que esta situación tiene dos partes. Uno es lo que habló Real en la conferencia de prensa, que puede caer bien o mal, pero si ya habló con el jugador, me parece que contarlo es atarse y cuidarse en relación a su posición. Real, desde su llegada a Belgrano, no ha cambiado su esquema. Con esos tres centrales y carrileros, lo ha puesto a Bryan por la banda izquierda en algunas oportunidades y él no siente esa función. Creo que, en líneas generales, Bryan lo puede hacer siempre y cuando el rival que tenga enfrente no lo obligue a retroceder. Real no ha negociado el esquema que ha traído a Belgrano, y al no tener tantas opciones en cuanto al sistema, en esa pelea interna para quedarse con el puesto lo ha alejado a Reyna de la titularidad”, analizó.

Francisco Boca considera que las declaraciones del estratega de Belgrano tiene que ver, entre otras cosas, con cuidar su imagen frente a las críticas de la hinchada que se hicieron más fuertes en la derrota ante Gimnasia. Por consiguiente, reveló que hoy hubo una reunión con el presidente del club, Luis Fabián Artime, buscando esclarecer el asunto. “Sus declaraciones tienen que ver con cuidarse un poco, en relación a por qué no lo está utilizando (a Reyna). Siempre hay que tener en claro que los entrenadores tienen más información, más que la hinchada y más que los periodistas, nos guste o no, y desde ahí es donde toman la decisión. Aquí tiene que pesar la gestión de grupo, porque Juan Cruz Real está entre la espada y la pared, porque él debe gestionar el grupo. Esta circunstancia se definirá a lo largo de la semana. Hoy hubo una reunión entre Real y el presidente del club, Luis Fabián Artime, buscando a encontrar un punto medio y que esto no escale a más”, describió.

Por su experiencia en este tipo de situaciones y conociendo el manejo de Juan Cruz Real, el periodista de GOLANDPOP cree que este altercado se podría solucionar con el pasar de los días, y el próximo encuentro frente a Newell’s Old Boys será determinante. “En principio, por las declaraciones, conociendo un poco cómo se ha manejado Juan Cruz Real en cuanto a esto, me parece que se pueden limar ciertas asperezas, pero no creo que sea rápidamente en relación a una titularidad. Hay dos posibilidades: Bryan empieza a entregar lo que quiere el entrenador o pesa la decisión de mantenerlo al margen. No me parece que hay un punto medio, algo tiene que cambiar, será el entrenador o será quizá la actitud del jugador”, aseveró.

Bryan Reyna disputó la última Copa América con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

El DT del ‘Picante’ contra las cuerdas

Depor también conversó con Mauricio Coccolo, periodista de Cadena 3 Argentina y Radio Popular, quien tuvo una mirada más drástica sobre lo dicho por Juan Cruz Real, ya que expuso algo que tranquilamente pudo resolverse en la interna del club. “En la conferencia de prensa, cuando le preguntan por Reyna, el técnico se despachó con esa declaración insólita, donde dice que el jugador no está al 100 %. Yo creo que hay que analizarlo de dos formas, por un lado, hay un tema que entiendo que es futbolístico, como él lo plantea, donde podemos debatir y discutir porque es algo que vemos todos en la cancha. Personalmente creo que el técnico pone a Reyna a hacer cosas que no siente, lo pone a correr a los laterales rivales, a retroceder, a ocupar espacios, a presionar, cosas que Reyna no siente futbolísticamente. Por otro lado, hay un aspecto ya privado que nosotros no conocemos, y ya es más difícil discutirlo. El técnico dice que Reyna no está al 100 %. El gran inconveniente para Real es que la forma en la que lo dijo, hace que obviamente no haya vuelta atrás en la relación con Reyna”, argumentó.

Al dar su balance sobre el paso de Bryan Reyna en Belgrano –con un contrato vigente hasta diciembre de 2026–, Coccolo lo graficó a partir del respaldo unánime de la hinchada hacia el jugador, algo que él no veía en el Gigante de Alberdi hace muchísimo tiempo. “La mejor definición para eso es que el estadio completo lo haya pedido. No hay otra definición mejor que esa. Hay un respaldo, algo que no se ve así nomás. El estadio completo pidiendo que el jugador entre. Eso explica que es uno de los delanteros más importantes que tiene en el plantel. Eso sí, con Real viene siendo mal utilizado desde el punto de vista táctico, por las funciones que el técnico le pide, por el esquema que él usa, y eso no lo beneficiaba. Después, hay una evaluación que yo no puedo hacer porque no tengo los elementos que son privados”, acotó.

Si bien este martes hubo una reunión entre Juan Cruz Real y los altos mandos de la institución cordobesa, su continuidad no está asegurada y el resultado que coseche ante la ‘Lepra’ será determinante de cara a su futuro. Mauricio Coccolo estima una posible renuncia si las cosas no salen como él espera, pues además sería su quinta derrota al hilo. “El técnico sigue, dirige el sábado. Belgrano juega con Newell’s en Rosario. Después el otro fin de semana no hay fútbol por las Eliminatorias. Entiendo que si no le va bien en Rosario va a ser muy difícil que se sostenga en el cargo. Tiene que ganar, si no gana es imposible que se sostenga, no hay ninguna posibilidad. En caso pierda, entiendo que renunciará. Tampoco sé cuáles son los argumentos que él tiene para defender su gestión”, puntualizó.

Bryan Reyna debutó en Primera División en 2021 con la Academia Cantolao. (Foto: Belgrano)





