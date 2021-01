¿Cómo ver Boca vs River? ¿Dónde se juega el Superclásico por la Copa Diego Armando Maradona? Este sábado 2 de enero está programado el primer enfrentamiento entre los dos más grande de Argentina por la cuarta fecha de la Zona Campeón A en el estadio La Bombonera. ¿A qué hora se transmitirá el partido de fútbol en vivo? A continuación, te damos la guía completa para ver fútbol en directo y online por televisión y app móviles como FOX Sports Premium, Fanatiz y TNT Sports.

Depor te traerá la mejor cobertura del Boca vs River desde la web con las últimas noticias, estadísticas, pronósticos, últimos resultados, alineaciones, videos relacionados y toda la información para estar al tanto del Superclásico de Argentina. Además, si no tienes acceso ningún canal o aplicación móvil, seguirá el minuto a minuto desde esta previa para no perderte detalles del fútbol en vivo y en directo.

Luego de un 2020 complicado a nivel deportivo en el fútbol argentino, el clásico Boca vs River se ha mantenido al margen, sabiendo que no chocan desde el último 22 de octubre del 2019, en la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores, con triunfo 1-0 del equipo que dirigía Gustavo Alfaro. Boca Juniors recibe a River Plate en una nueva edición en un año calendario por primera vez desde 1929.

A falta de dos jornadas, Boca Juniors y River Plate lideran el Grupo A de la Fase Campeonato con siete puntos, seguidos por Argentinos Juniors (con 4), Independiente y Huracán (3) y Arsenal (1).

¿Cómo ver Boca vs River en vivo por FOX Sports Premium?

En primer lugar, se sabe que el partido entre Boca Juniors y River Plate será transmitido vía Fox Sports Premium. De la misma manera, ambos canales cuentan con aplicación móvil para poder descargar, descargando en el Play Store de Android como en la App Store para iOS. Aquí los links de descarga para ver fútbol en vivo online.

Play Store de Android Fox Sports Premium

App Store para iOS Fox Sports Premium

¿Cómo ver Boca vs River en vivo por TNT Sports?

El Superclásico de Argentina entre Boca vs River se verá por TNT Sports, tanto por televisión como aplicación móvil. Para acceder a la app, solo debes descargarla de manera sencilla y aquí te explicaos cómo. Cabe precisar que puedes hacerlo en el Play Store de Android como en la App Store para iOS. Además, la transmisión del clásico tendrá a Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, mientras que Sebastián “El Pollo” Vignolo en la narración.

Play Store de Android TNT Sports

App Store para iOS TNT Sports

¿Qué canales TV y a qué hora transmiten el Boca vs River en vivo?

Argentina: 21:30 horas por FOX Sports Premium y TNT Sports

España: 1:30 (3 de enero) horas por Fanatiz

Uruguay: 21:30 horas por Fanatiz

Brasil: 21:30 horas por Fanatiz

Chile: 21:30 horas por Fanatiz

Paraguay: 21:30 horas por Fanatiz

Bolivia: 20:30 horas por Fanatiz

Venezuela: 20:30 horas por Fanatiz

Colombia: 19:30 horas por Fanatiz

Perú: 19:30 horas por TyC Sports Internacional

Ecuador: 19:30 horas por Fanatiz

México: 18:30 horas por Fanatiz

¿Cómo formaría Boca Juniors?

Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Sebastián Villa o Exequiel Zeballos, Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Edwin Cardona; Mauro Zárate o Carlos Tevez y Ramon Ábila.

¿Cómo formaría River Plate?

Armani; Montiel, Sosa, Pinola, Moreira; De La Cruz o Carrascal, Ponzio, Zuculini, Fernández; Álvarez y Suárez o Borré

¿Cómo llega Boca Juniors al Superclásico de Argentina?

Boca Juniors llega como único líder de la Zona A de la Fase Campeón. El equipo comandado por Miguel Ángel Russo viene de vencer 3-0 a Huracán con los goles de Ramón Ábila y Agustín Obando.

¿Cómo llega River Plate al Superclásico de Argentina?

River Plate bajo el mando de Marcelo Gallardo buscara ganar una vez más en La Bombonera, como fue en las últimas dos presentaciones. Los Millonarios llegan de vencer 2-1 a Arsenal de Sarandí.

¿Quién será el árbitro principal del Boca vs River?

El árbitro principal para el clásico entre Boca vs River será Fernando Rapallini y lo asistirán Diego Bonfa y Gabriel Chade. Como cuarto árbitro estará Jorge Baliño.

