Colombia confirma la buena nueva: Queiroz a una firma de ser el técnico de la 'Tricolor'

Carlos Queiroz está cerca de firmar como nuevo DT de la Selección de Colombia , situación que se puede definir en las próximas horas, confirmó este viernes a medios locales el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún.



"En estos momentos con él tenemos un arreglo, un pacto de caballeros, no hay contrato todavía, apenas están (hablando) los abogados", afirmó el directivo en una entrevista con la emisora W Radio.



En ese sentido, agregó que para la FCF es "imprescindible" que Queiroz asuma el cargo lo más pronto posible y añadió que lo más probable es que "en los próximos días, de aquí a la próxima semana, ya pueda arribar al país".



"Es muy probable que en las próximas horas definamos el día de su llegada al país, pero no crea, él viene trabajando ya con la tecnología, que ayuda mucho, tiene mucha información sobre nosotros", aseveró Jesurún.



Sobre la polémica que se desató por una información que divulgaron medios locales de la supuesta existencia de un intermediario en el proceso de elección del nuevo seleccionador colombiano, el dirigente manifestó que de contratar a Queiroz la FCF "no desembolsará ni un peso en tema de comisiones ni de intermediación".



"Fue muy claro él en decirnos que no tenía empresario, eso fue un aditivo adicional que nos encantó, un plus que conseguimos", apostilló el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.



Fuente: EFE