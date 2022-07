PSG venció este sábado por 3-0 al Urawa Red en el segundo amistoso de pretemporada en Japón. Sarabia, Mbappé y Kalimuendo fueron las figuras del encuentro por anotar los goles del triunfo en el Saitama Stadium de Japón. Sin embargo, Neymar terminó robándose la atención de hinchas y medios de comunicación luego de que el entrenador parisino, Christophe Galtier, pusiera en duda su continuidad para la campaña 2022-23. Hace un par de semanas, el DT francés anunció que contaba definitivamente con el delantero brasileño, pero algo parece haber cambiado en los últimos días.

En conversación con los medios tras el choque frente a Urawa Red, el otrora entrenador del Niza destacó el trabajo de Neymar en los entrenamientos y la buena voluntad que pone en cada uno de estos. Sin embargo, reconoció que no sabe lo que pasará con él al final del mercado de fichajes.

“Neymar ha estado trabajando bien desde el comienzo de la temporada. Me parece feliz también, está muy en forma. Hablé de su situación en una rueda de prensa. Después de lo que sucederá en un futuro próximo, al final de la transferencia mercado, no sé... Le anunciamos que se va, le anunciamos que se queda”, dijo Galtier.

“No he tenido una entrevista individual con él sobre este aspecto. Pero no me parece que le moleste todo ese “Tú puede hablar de él y de su situación en el club, a través de los entrenamientos, y de la alegría que tiene en los entrenamientos”, agregó el técnico del conjunto parisino.

Las palabras de Galtier crean una incertidumbre en el camarín del PSG solo días después de que se revelara que los altos mandos del campeón de Francia intentaron hacer un trueque con el Manchester City hace unas semanas. La intención de sacarlo de la plantilla era clarísima.

Según Le Parisien, los propietarios y la dirección deportiva del PSG quieren desprenderse de un jugador que llegó en 2017 por la cifra récord de 222 millones de euros pero que no ha respondido a las expectativas, aunque Neymar insiste en no marcharse y quiere explotar por fin en el club francés.





