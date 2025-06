En medio de un buen ambiente y consciente de que una nueva etapa ha comenzado, Carlo Ancelotti dirigió su primera práctica como técnico de la Selección de Brasil. El italiano, quien llegó a Río de Janeiro procedente del Real Madrid, alista su estrategia para medirse contra Ecuador y Paraguay, por las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias 2026. Y existe una gran expectativa por su debut al frente de la ‘Canarinha’.

Desde que aterrizó en suelo carioca la agenda de Ancelotti estuvo recargada. Firmó su contrato, fue a ver el Botafogo vs. U. de Chile y el Flamengo vs. Deportivo Táchira por la Copa Libertadores, luego estuvo presente en el Corinthians vs. Vitoria por el Brasileirao y desde la noche del domingo comenzó a recibir a sus seleccionados.

Este lunes dirigió su primera práctica en el predio Joaquim Grava de Corinthians, donde se reencontró con varios rostros conocidos. Uno de ellos fue el de Vinícius Jr., quien es el llamado a liderar este renovado Brasil con el objetivo de asegurar la clasificación al Mundial y volver a la cima del fútbol como en anteriores años.

Lo bueno para Ancelotti es que ninguno de sus convocados sufrió lesiones, como había ocurrido con sus antecesores Fernando Diniz y Dorival Junior. De esa manera, ‘Carletto’ tiene en sus manos las piezas que necesita para empezar este jueves con una victoria ante Ecuador. Su oncena es cuestión de tiempo.

Carlo Ancelotti tuvo su primer contacto con los jugadores de la Selección de Brasil. (Video: Litoral News Play)

¿Por qué la FIFA investiga el contrato de Ancelotti?

Detrás de ese buen ambiente por la llegada de Ancelotti y a pocos días de su debut contra Ecuador el jueves 5 de junio está una investigación que la FIFA sigue respecto al contrato del italiano con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Según medios brasileños, el máximo ente descubrió que durante la gestión de Ednaldo Rodrigues, destituido de la presidencia días atrás, la CBF le pagó 1.2 millones de euros a Diego Fernandes, un empresario no registrado que habría actuado como intermediario en la contratación de ‘Carletto’.

La FIFA asegura en su reglamento que “cualquier empleado o contratado por la agencia que no sea agente de fútbol no puede prestar servicios de agente de fútbol ni hacer ningún acercamiento a un cliente potencial para firmar un contrato de representación”. Esta maniobra es ilegal y los dirigentes se exponen a castigos severos de comprobarse su culpabilidad.

Por el momento, la FIFA solo le ha pedido a la CBF que presente toda la documentación sobre la contratación de Ancelotti, incluyendo llamadas y mails, en los que involucre directamente a Diego Fernandes. De haber responsabilidad, el contrato de ‘Carletto’ podría ser invalidado y las autoridades serían sancionadas.

TE PUEDE INTERESAR