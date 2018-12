Aymeric Laporte ha demostrado esta temporada con Manchester City que tiene el nivel suficiente como para defender los colores de la Selección de Francia; sin embargo, Didier Dechamps , técnico del equipo gala, no lo toma en cuenta. ¿La razón? Un problema personal.

En una entrevista con EiTB, Laporte no se guardó y explicó que no lo convocan porque “El míster no opta por mí por razones personales y hay que respetarlo”.

“Desde luego, no creo que sea un tema deportivo. Habría que preguntárselo a él (por Deschamps). Personalmente, no tengo nada en su contra. Si alguien tiene un problema, es él conmigo y no al revés”, explicó el ex-Athletic.

“Yo no le voy a llamar. ¿Para qué? ¿Para echarle en cara algo? No, evidentemente. Sigo trabajando en el club que ha apostado por mí, jugando al máximo nivel… La única persona que puede resolver esto es el seleccionador”.

Laporte cuenta con la nacionalidad española y tuvo la oportunidad de jugar por la 'Roja'; sin embargo, se refirió al tema: “Eso ya se cerró. Yo opto por Francia porque soy francés, no tengo doble nacionalidad y no la voy a pedir”