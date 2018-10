Nos estamos volviendo viejos. Los años pasan y la vida nos demuestra que todo tiene un final y que nada es para siempre. Bendecido por una zurda prodigiosa, el histórico delantero holandés Robin Van Persie ha decidido ponerle fin a su carrera como jugador profesional.

"¿Cuándo tengo que parar? Eso previsiblemente será al final de esta temporada", anunció el delantero holandés quien incluso ha renunciado a su último año de contrato en el Feyenoord , club al que regresó luego de su paso por el Arsenal, Manchester United y Fenerbahçe.



Con casi 600 partidos en la élite y más de 250 goles a nivel de clubes, el actual delantero del Feyenoord le dirá adiós al deporte rey al término de la temporada de la Eredivisie 2018-19. Tras haber disputado 18 temporadas como profesional, Van Persie se ha consagrado como uno de los mejores delanteros del mundo.



"Desde los cinco años he estado involucrado sólo en el fútbol. Tampoco veo que mi regreso al Feyenoord solo sea exitoso si ganamos el título nacional. Me habría perdido la diversión de no venir. No es así como quería terminar, sin placer", declaró Van Persie para el medio holandés 'AD'.

Máximo goleador de la historia de la selección de Holanda , con 50 dianas, el legendario Robin Van Persie alcanzó la final del Mundial en 2010 con la 'Oranje' y fue tercero con su país en el Mundial de Brasil en 2014.