Juan Carlos Osorio dejó la Selección de México tras el Mundial Rusia 2018 y las ofertas no tardaron en llegar. En los equipos que más sonó fue en Paraguay y en Colombia , finalmente se inclinó por los guaranís, pero nunca dejó en pensar en el cuadro cafetero.



Este martes, en conferencia de prensa donde anunció a los primeros convocados de su gestión al mando del cuadro paraguayo, pero no pudo evitar revelar su sueño de dirigir Colombia.



"No puedo negar que, como colombiano, la ilusión, no de ahora, el sueño, no de ahora, el objetivo, no de ahora, de toda mi vida, ha sido dirigir la selección colombiana", dijo el exseleccionador de México al ser consultado por la posición que tomaría si recibiera una oferta para dirigir la selección de su país.



Insistió en que ahora tiene "una responsabilidad moral con los paraguayos", y garantizó que rechazará ofertas de cualquier otro club o selección, a excepción de la colombiana.



"Tengo 57 años, se los he dedicado al fútbol. Y siempre he pensado que en algún momento voy a tener la oportunidad de darle a mi viejo (su padre) esa felicidad (entrenar a la selección colombiana). Eso está ahí y es latente", manifestó.



El característico juego aéreo del fútbol paraguayo, así como la determinación y la vehemencia en el campo fueron los factores que, según Osorio, lo convencieron de aceptar la oferta para dirigir la Albirroja.



En principio, el exentrenador del Atlético Nacional colombiano y el Sao Paulo brasileño solo convocó jugadores que militan en clubes extranjeros.



En la lista no hay guardametas.



Entre los jugadores de la liga local que pretende convocar, Osorio destacó su interés por el lateral de Cerro Porteño Santiago Arzamendia, y admitió que ya ha tenido contactos con él.

Ricky Puig, el nuevo Iniesta de Barcelona