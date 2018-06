Alexander Callens es uno de esos tantos jugadores que no fue convocado por la Selección Peruana para el Mundial Rusia 2018. No ha sido por falta de talento. Eso le sobra. Y así lo ha demostrado este sábado con un golazo de 'palomita' en la MLS.



En el partido entre New York City y Atlanta United, el defensor central peruano marcó el 1-1 a los 76' minutos y de esa forma evitó una derrota que parecía inevitable. Y lo hizo nada menos que tras un gran pase de David Villa.

Tal como se ve en las imágenes, el delantero español metió un cabezazo en el área chica para dejarle la pelota servida a Alexander Callens . Era de esperarse que el estadio explote con la anotación del exjugador del Numancia.



Alexander Callen s ha vuelto a marcar con el New York City en la MLS luego de casi un año. La última vez que lo hizo fue ante Minnesota United el 30 de junio.