La Selección de Francia debutará en el Mundial de Qatar 2022 ante el ganador de la llave entre Perú frente a Australia vs. Emiratos Árabes Unidos. Al respecto, el portero de los ‘Azules’, Hugo Lloris, resaltó que ese duelo será complicado, ya que el rival aún es una incógnita.

“Por experiencia el primer partido será decisivo para coger la máxima confianza. Durante las tres últimas ediciones, Siempre ha sido complicado para el vigente campeón, con eliminaciones en la fase de grupos”, señaló para la antena de RMC en Rothen.

El arquero también habló acerca de los otros rivales en el grupo D. “Habrá que esperar a los playoffs. Es bastante curioso, Dinamarca. los enfrentamos en 2018. También tenemos la posibilidad de encontrarnos con Perú o Australia”, explicó.

“Túnez será un partido especial con la comunidad tunecina que es bastante grande en Francia. Será un partido especial. Cuando veamos las otras quinielas, el sorteo podría haber sido más difícil. En una fase de Mundial no hay partidos fáciles. Hay que ir con mucha humildad”, añadió.

Por otra parte, Hugo Lloris se refirió a la inédita fecha de la celebración de Qatar 2022. “Es algo nuevo. Las vacaciones, las tendremos en julio. Será difícil hacer una fase de preparación deportiva. Jugar en noviembre o junio son dos cosas distintas”, expresó.

Es importante recordar que el encuentro entre la ‘Bicolor’ y el ganador de la llave de Australia vs. Emiratos Árabes Unidos se jugaría el 13 junio a la 1 p. m. (hora peruana). No obstante, la FIFA todavía no confirma la fecha ni la hora.

Así quedaron los grupos del Mundial Qatar 2022

Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos.

Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos y ganador del repechaje de la UEFA (Gales vs. Escocia o Ucrania).

Inglaterra, Irán, Estados Unidos y ganador del repechaje de la UEFA (Gales vs. Escocia o Ucrania). Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia.

Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia. Grupo D: Francia, ganador de la repesca de Conmebol vs. Confederación de Asia (Perú vs. Australia o Emiratos Árabes Unidos), Dinamarca y Túnez.

Francia, ganador de la repesca de Conmebol vs. Confederación de Asia (Perú vs. Australia o Emiratos Árabes Unidos), Dinamarca y Túnez. Grupo E: España, Costa Rica vs. Nueva Zelanda, Alemania, Japón.

España, Costa Rica vs. Nueva Zelanda, Alemania, Japón. Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia.





