Se define todo. La Selección Peruana tiene lista la agenda para lo que será su duelo ante Australia o Emiratos Árabes, en el que se jugará uno de los últimos boletos disponibles para lo que será la próxima edición de la copa del mundo a desarrollarse, a fines de año, en Qatar.

Según indicó Movistar Deportes, la fecha establecida para este compromiso sería el lunes 13 de junio, siendo la hora elegida las 9 de la noche (hora local) o 1 de la tarde (hora peruana). Esto, debido a la intensa ola de calor que afrontará la ciudad en la fecha indicada.

A raíz de ello, FIFA decidió que Perú y Australia o Emiratos Árabes se vean las caras en horario nocturno por el repechaje, con la intención de que los protagonistas del encuentro no se vean tan afectado con la temperatura que se esté dando en la localidad qatarí.

Un análisis de los posibles rivales de Perú

Tras vencer a Paraguay, la Selección Peruana clasificó al repechaje mundialista, el mismo que lo pondrá frente a frente con Australia o Emiratos Árabes. En ese sentido, Jorge Luis Pinto se encargó de dar luces sobre lo que los dos equipos podrían ofrecer ante el conjunto bicolor.

“Enfrenté a Australia en la pasada Eliminatoria porque nos tocó el repechaje con ellos. Es un equipo más europeo, que presiona y de juego simple, de a un toque rápido. Emiratos Árabes es más técnico y tiene un centrodelantero extraordinario”, sostuvo el entrenador en diálogo con RPP.

Por otro lado, el DT consideró que la Selección Peruana está un paso adelante de sus probables rivales, pero ello no será motivo suficiente como para que los de Ricardo Gareca no tomen sus precauciones para no pasar malos momentos.





