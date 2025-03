Cada vez las Eliminatorias Sudamericanas se acercan a la recta final, por lo que cada partido será fundamental para definir las posiciones en la tabla final. Si bien, hay algunos equipos que en la parte alta ya respiran tranquilos, es en la parte baja donde mucho se pelea por el último cupo al repechaje mundialista. Ese es el caso de las dos selecciones de Perú y Venezuela, quienes tendrán un enfrentamiento directo en la jornada 14 que se disputará este martes 25 de marzo en Maturín.

Dicha situación ha hecho que los entrenadores analicen sus planteamientos y saquen a sus mejores armas para llegar al gran objetivo de quedarse con los tres puntos. En el caso de Fernando Batista, una de sus principales estrategias en esta fecha ha sido guardar algunos jugadores en el partido ante Ecuador. Si bien les costó la derrota, el ‘Bocha’ asegura que para este duelo sí estarán todos disponibles.

“Con respecto al partido de Perú, lógicamente hemos trabajado estos días después del partido contra Ecuador. Hemos hablado con algunos jugadores y seguramente van a estar”, dijo en conferencia de prensa recalcando que preparará algunos regresos para este infartante duelo.

“Hemos guardado algunos jugadores, muchos de los que no estuvieron en Quito van a estar. Todos los jugadores que están para este cuerpo técnico tienen posibilidades. Se ha dicho que no tenemos recambio, pero se le ha dado minutos a Segovia, Aramburu, Navarro”, detalló el seleccionador.

Batista revela la estrategia para vencer a la selección peruana, pero que le costó la derrota ante Ecuador por Eliminatorias

Por supuesto, también brindó un breve análisis sobre el nuevo proceso que tiene Perú al mando de Óscar Ibáñez, sobre todo destacando el regreso de jugadores como Paolo Guerrero dentro de la lista de convocados, diciendo: “Vimos el partido de Bolivia y otros también donde dirigió Ibáñez. Volvieron algunos jugadores de la etapa de Gareca. No va a ser fácil”.

Sabiendo esto, el técnico de la ‘Vinotinto’ saben que se están enfrentando a un reto difícil, más aún porque los dos llegan bajo las mismas condiciones y mismas necesidades, que es el quedarse con el cupo al repechaje del Mundial 2026. Después de sus correspondientes victorias en la última jornada, se han acercado a Bolivia, de quien esperan también caiga ante Uruguay.

“Es un partido importante, es un rival directo que va a pelear con nosotros el repechaje. Hace 15 años que no se les gana en Venezuela y son condimentos para buscar el triunfo. Sabemos que no podemos fallar. Sabemos que si sacamos los 3 puntos y volvemos a ganar de local, no tengo dudas que nos metemos en zona de repechaje”, concluyó.

Venezuela recibirá a Perú hoy a partir de las 7pm, hora peruana. (Foto: AFP)

¿En qué canales ver Perú vs. Venezuela?

El compromiso entre Perú vs. Venezuela se disputará en el Estadio Monumental de Maturín, con la transmisión de Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En cuanto a la señal abierta, el duelo será televisado por América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9). Además, en suelo venezolano se podrá ver por Televen y ByM Sport. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

¿A qué hora juegan Perú vs. Venezuela?

El partido entre Perú vs. Venezuela está programado para este miércoles 25 de marzo desde las 7:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:00 p.m.;mientras que en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; y en España a la 1:00 a.m. del miércoles 26.

TE PUEDE INTERESAR