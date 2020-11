Chile cayó 2-1 ante Venezuela en Caracas por la cuarta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. Con goles de Luis del Pino y Salomón Rondón, la Vinotinto logró su primer triunfo en la competición y después de mucho tiempo pudo superar a La Roja, que se había convertido en su bestia negra.

Chile había derrotado en once ocasiones en las eliminatorias sudamericanas a Venezuela, y es la primera vez en ocho enfrentamientos en casa que la Vinotinto puede celebrar ante la Roja, pues antes sufrió seis derrotas y un empate.

El equipo del portugués José Peseiro obtiene así sus primeros tres puntos en cuatro fechas disputadas, mientras la Roja del entrenador colombiano Reinaldo Rueda se queda con 4 puntos.

En la quinta jornada, que se disputará en marzo del próximo año, Venezuela recibirá a Ecuador y Chile hará lo mismo ante Paraguay.

CHILE VS VENEZUELA: SIGUE MINUTO A MINUTO

Mira el gol de Luis del Pino para el Venezuela 1-0 Chile

Venezuela: Mago marcó el 1-0 de la 'Vinotinto' ante Chile en Eliminatorias Qatar 2022

Mira el gol de Arturo Vidal para el Venezuela 1-1 Chile

Venezuela vs. Chile: Gol de Arturo Vidal 1-1 de la Roja

Mira el gol de Salomón Rondón para el Chile 1-2 Venezuela

Salomón Rondón marcó el 2-1 de Venezuela ante Chile en Caracas (17/11/2020)

¿A qué hora juegan Chile vs Venezuela hoy?

Uruguay inicia a las 18:00 horas

Colombia inicia a las 16:00 horas

Venezuela inicia a las 17:00 horas

Chile inicia a las 18:00 horas

Perú inicia a las 16:00 horas

Argentina inicia a las 18:00 horas

Paraguay inicia a las 18:00 horas

Bolivia inicia a las 17:00 horas

Últimos resultados de Chile vs Venezuela

28/03/17 | Chile 3-1 Venezuela

29/03/16 | Venezuela 1-4 Chile

14/11/14 | Chile 5-0 Venezuela

06/09/13 | Chile 3-0 Venezuela

09/06/12 | Venezuela 0-2 Chile

17/07/11 | Chile 1-2 Venezuela

31/03/10 | Chile 0-0 Venezuela

05/09/09 | Chile 2-2 Venezuela

19/06/08 | Venezuela 2-3 Chile

07/02/07 | Venezuela 0-1 Chile

Alineaciones del Chile vs Venezuela para el partido de hoy

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Erick Pulgar, César Pinares, Arturo Vidal; Fabián Orellana, Alexis Sánchez y Jean Meneses.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Alexander González, Yordan Osorio, Wilker Ángel, Luis Mago; Yangel Herrera, Junior Moreno, Cristian Cásseres Jr; Yeferson Soteldo, Darwin Machís; y Salomón Rondón.

¿Cómo llega Venezuela al partido de hoy?

La Vinotinto, que se encuentra en el fondo de la clasificación sin puntos, se medirá con una selección chilena que la ha derrotado en 11 ocasiones en las eliminatorias sudamericanas, y a la que no ha podido ganar como local, donde en siete enfrentamientos acumula seis caídas y solo un empate.

El equipo del portugués José Peseiro no contará con su capitán, el volante del Torino italiano Tomás Rincón, por acumulación de tarjetas amarillas. Tampoco estarán disponibles los laterales Rolf Feltscher y Roberto Rosales, que salieron lesionados del duelo ante los brasileños del pasado viernes.

Estas ausencias pueden significar una traba para que Peseiro arme un equipo competitivo, ya que tiene poco de donde echar mano para suplir las bajas y liderar a la Vinotinto al triunfo tras un arranque decepcionante luego de derrotas consecutivas ante Colombia (3-0), Paraguay (0-1) y Brasil (1-0).

¿Cómo llega Chile para el partido de hoy?

La Roja, sexto en la clasificación con cuatro puntos de nueve posibles, viene de resurgir y motivada tras ganar su primer partido ante Perú por 2-0, el viernes pasado. La selección chilena espera mantener el triunfo para seguir remontando en la tabla de clasificación, luego de empatar con Colombia (2-2) y perder ante Uruguay (2-1).

Para este partido, el seleccionador de Chile ve como una ficha “determinante y vital” al centrocampista Arturo Vidal y al portero Claudio Bravo, dos figuras que fueron claves en el partido contra los peruanos. Se espera, además, que el ariete Alexis Sánchez sea titular ante los venezolanos, tras apenas haber visto minutos ante Perú tras sufrir molestias musculares.

Chile vs Venezuela: estadísticas que debes saber

Chile perdió solo uno de sus 14 enfrentamientos ante Venezuela por Eliminatorias (0-2 en 2001), cosechando 11 triunfos y dos empates – La Roja ganó los cuatro más recientes.

Venezuela inició las Eliminatorias a Catar 2022 con tres derrotas y sin goles a favor; si no logra convertir ante Chile, será la primera vez en la historia de las Eliminatorias CONMEBOL que un equipo no marque ningún gol en sus primeros cuatro juegos.

Chile, que viene de vencer 2-0 a Perú, no logra triunfos consecutivos en Eliminatorias desde sus primeros dos juegos rumbo a Rusia 2018 (2-0 vs. Brasil y 3-0 vs. Perú).

Darwin Machís es el futbolista de Venezuela que ha participado directamente en más disparos (7) en las Eliminatorias a Catar 2022, con cuatro remates y tres chances creadas; además, es el venezolano que ha realizado más pases al área rival (10) y el segundo que ha recibido más faltas (9, solo superado por Rómulo Otero: 10).

Chile ha realizado solo 10 sustituciones en las primeras tres jornadas; menos que cualquier otra selección.

